La Sala Stroika, nominada als Premis ARC 2018

La sala Stroika de Manresa competirà en la 16a edició dels Premis ARC per erigir-se com l'espai musical o sala de concerts amb millor programació de la temporada 2018. L'equipament de la capital del Bages ha estat nominat juntament a tres sales o espais més. El veredicte es farà públic el proper dimarts, 11 de desembre.

La importància d'aquests premis rau en el fet que son escollits per professionals de la indústria musical del directe, formada per mànagers, promotors, programadors de festivals, tècnics municipals de joventut i cultura, programadors de teatres i auditoris i agents de zona de Catalunya. També reben el suport d'altres actius del sector com l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya o l'Acadèmia de la Música Catalana.

ARC és una de les associacions professionals del sector de la indústria musical amb més antiguitat del país. Amb més de 40 anys d'història, ARC es pot considerar el Col·legi Professional dels mànagers i els promotors, una peça clau per entendre aquest sector. Per aquesta raó hi ha associades més de 70 empreses, que representen un 80% de les empreses catalanes.

Els guardons dels XVI Premis ARC es faran públics i es lliuraran dimarts 11 de desembre a les 20h a la Sala Barts, en una gala que estarà conduïda i presentada per Elena Gadel i Agnès Busquets. Al llarg de la nit hi haurà actuacions sorpresa d'algunes de les formacions més destacades de la temporada. El llistat definitiu dels nominats i els guanyadors dels Premis ARC són una mostra representativa, contrastada i de qualitat de les millors iniciatives relacionades amb la indústria de la música del directe de Catalunya. Una fotografia del que ha estat el més destacat del sector de la indústria de la música de la temporada 2018. La gala es retransmetrà per iCat en directe i s'enregistrarà per ser emesa al desembre al Canal 33.