Aina Huguet prorroga l'obra «Rastres_Argelers» al Maldà barceloní

L'espectacle teatral Rastres_Argelers creat, dirigit i interpretat per la manresana Aina Huguet es podrà veure del 16 de gener al 3 de febrer a la sala El Maldà de Barcelona després de l'èxit assolit en l'estada d'estrena, que es clou demà, dijous. La proposta, que també té la berguedana Ariadna Fígols en el repartiment, posa sobre l'escenari la història de dues desconegudes que fan amistat enmig de la duresa de la vida al camp de concentració d'Argelers, un dels diversos camps que es van construir al sud de França per internar els milers de persones que fugien de la victòria feixista a la Guerra Civil Espanyola.

L'obra parteix de l'estupefacció que va sentir Huguet quan, fa un parell d'anys, va visitar els espais on hi havia els camps i es va adonar que aquesta memòria és incòmoda per a l'Estat francès i, per això, pràcticament no en queda rastre. Les funcions tindran lloc de dimecres a dissabte, a les 20.30 h (el 19 de gener no hi haurà funció); i els diumenges, a les 19 h. Les entrades ja són a la venda, al preu de 14 euros a la web elmalda.cat, i valdran 20 euros a taquilles.