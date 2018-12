El castell de Claramunt vol millorar la seva promoció

El castell de Claramunt ha de millorar en la seva gestió i promoció després del conveni signat aquest dimecres, dia 5 de desembre, per Santi Broch, alcalde de La Pobla de Claramunt, i Josep Manuel Rueda, director de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Les dues entitats tenen la gestió compartida del monument, que s'alça sobre un penyal al bell mig de la comarca de l'Anoia.

Segons la nota emesa pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, «entre les actuacions que preveu l'acord destaquen les mesures encaminades a millorar el gaudi i ús públic del monument, molt especialment, les que fan referència a programes de difusió, atenció al visitant i promoció turística». Així mateix, l'acord contempla «la implementació de projectes pedagògics específics entorn el castell adreçats tant a la comunitat educativa com a les famílies, amb l'objectiu d'ampliar la diversitat de públics». Finalment, també es contempla «la col·laboració en iniciatives de dinamització i promoció turística» en el que és un dels grans elements patrimonials de la comarca.

El castell de Claramunt és una fortalesa que data del segle X, des de la qual es domina la conca d'Òdena. El seu origen remet a la construcció d'una xarxa de castells que marcaven la frontera entre el comtat de Barcelona i Al-Andalus per protegir i organitzar el territori. Al llarg de la seva història, els conflictes bèl·lics han causat danys i destrucció a l'edifici, que avui en dia conserva l'estructura clàssica d'un castell del segle XII dividit en dos recintes que separen la part residencial -sala i torre de l'homenatge- i el recinte jussà, on hi havia els serveis necessaris per al manteniment de la fortalesa.