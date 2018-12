«Lux Mundi» programa tres noves sessions després d'exhaurir les entrades

La gran expectació generada per l'espectacle «Lux Mundi: la Llum del Món», l'acte de cloenda de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 que es farà a la basílica de la Seu, ha fet que en pocs dies s'hagin esgotat les entrades disponibles per a les set sessions programades per al dissabte 15 de desembre.

Davant les nombroses peticions rebudes per poder-hi assistir un cop exhaurides totes les sessions, l'Ajuntament de Manresa, juntament amb els responsables de la Seu i els artistes i tècnics que intervenen en el muntatge, ha programat tres noves sessions: una el mateix dissabte 15 de desembre a les 17.15 h, i dues pel diumenge 16 de desembre, a les 18 i a les 20 h.

Així, unes 4.000 persones podran contemplar aquest espectacle lumínic i musical creat, exclusivament, per a vestir de llum i so l'interior de la Seu i retre un homenatge al temple manresà, creant un espai immersiu on els espectadors podran viure una experiència sense precedents a la ciutat, envoltats en un aclaparador univers de llums i sons.

«Lux Mundi», que és també una reinterpretació moderna del miracle de la Llum, és una creació artística pensada per a tots els públics que tindrà una durada d'uns 15 minuts.

L'entrada serà limitada a 400 persones per sessió i, excepcionalment, s'hi podrà entrar sense reserva prèvia fins que estiguin ocupades totes les localitats.

L'espectacle, que es fa amb el suport de l'empresa Endesa, estava programat inicialment per al dissabte 15 de desembre en 7 sessions gratuïtes de 15 minuts de durada (18.00; 18.45; 19.45; 20.30; 21.15; 22.00; 22.45) que es van exhaurir totalment, motiu pel qual s'ha decidit programar-ne tres de noves.

Per assistir-hi caldrà fer reserva prèvia a www.kursaal.cat o a les taquilles del teatre.