Ramon Puigpelat aborda la figura en una exposició que inaugura a Guissona

Una imatge de l´exposició arxiu particular

L'artista calafí Ramon Puigpelat inaugura avui l'exposició Cossos, que es podrà veure fins al 31 de gener al celler de La Formiga informàtica, un local de la localitat segarrenca de Guissona. La mostra es pot visitar de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h; i els dissabtes, de 10 a 14 h.

«Observar l'evolució de l'art de Ramon Puigpelat és meravellar-se d'aquesta recerca frenètica per trobar el traç definitiu: l'únic que hi és possible», apunta el periodista i alcalde de Calaf, Jordi Badia, en la presentació de l'exposició. Els treballs sobre la figura que fa el pintor calafí donen com a resultat unes obres depurades que s'ensenyen ara a Guissona.