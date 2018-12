El director bagenc trepitja un territori conegut i reeixit

? El teatre familiar és un territori que Segura trepitja amb assiduïtat, però no és l'únic registre dramatúrgic en què ha demostrat la seva competència i talent des de fa més d'una dècada. Del 2007 al 2013 va ser el director escènic i coreògraf de la companyia Egos Teatre, amb la qual va signar èxits de públic i de crítica com «Ruddigore o la nissaga maleïda» i «El crim de Lord Arthur Saville». També ha dirigit espectacles de teatre de text com «You say tomato», «Udol» i «Contra el progrés», la peça inicial de la trilogia del manresà Esteve Soler. Així mateix, Segura posa de tant en tant els peus en el teatre familiar, camp en el que ha obtingut èxits com «La nena dels pardals» i «L'Endrapasomnis».