El santvicentí Joan Maria Segura porta els poemes homèrics al teatre musical

Les dues obres fundacionals de la cultura europea i occidental, els cants poètics la Ilíada i l' Odissea, atribuïts al poeta Homer al segle VIII abans de Crist, són la base sobre la qual s'ha construït l'espectacle Troia, una veritable odissea!, que s'estrena avui, dijous, al Teatre Municipal de Girona en el marc del Festival Temporada Alta. El muntatge arribarà a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya el dia 30 de desembre per fer-hi estada fins al 30 del mateix mes. Escrita i dirigida en l'apartat musical per David Costa, la proposta té la direcció escènica i coreogràfica del santvicentí Joan Maria Segura.

«És una fusió escènica i musical potent, expressiva i molt plàstica», va explicar Segura ahir en la presentació de l'espectacle, fent esment de la importància de fer arribar a tot tipus de públic «unes obres literàries i unes peces musicals imprescindibles per a la humanitat». Aquesta peça creada com un muntatge de teatre musical està interpretada pels cantants del Cor de Teatre, la formació ba-nyolina que en els darrers anys ha triomfat no tan sols a Catalunya sinó també a l'Estat espanyol i arreu del continent europeu amb l'espectacle Operetta, creat i dirigit pel manresà Jordi Purtí.

Troia apropa l'espectador a alguns dels passatges més representatius dels dos poemes èpics d'Homer, com són el rapte d'Helena, la guerra de Troia i el retorn d'Ulisses a Ítaca. La posada en escena, però, prescindeix de la paraula recitada i dona tot el camp d'acció a la cançó i a la música, amb interpretacions a cappella de grans peces per a cor d'autors com Bach, Händel, Mozart i Verdi.

D'aquesta manera, el cor s'endinsarà en l'episodi de les sirenes de l' Odissea a partir del Confutatis del Rèquiem de Mozart, i escenificarà el conegut capítol del cavall de Troia amb l'obertura de l'òpera Lohengrin de Wagner. El cant és un element central en la proposta que fan Costa i Segura, però també el moviment, amb el qual s'ha especialitzat el Cor de Teatre en els darrers temps i que ha trencat les convencions i actituds escenogràfiques del cant coral. El conjunt està format actualment per una trentena de cantaires i el seu repertori toca diversos gèneres musicals.

La veu narrativa del muntatge recau en Penèlope, la dona d'Ulisses, per voluntat del director musical, David Costa, qui va admetre que «s'ha canviat una mica el final de la història» per donar més força al personatge esmentat. Joan Maria Segura, per la seva banda, també va apuntar que «es volia traslladar la història d'Ulisses a l'actualitat, una cosa que s'ha aconseguit a través del vestuari i de petits gestos de complicitat amagats dins de l'espectacle que faran reflexionar el públic sobre l'odi, la guerra i la llibertat».

L'estrena tindrà lloc avui a les 18 h al Temporada Alta. Les funcions al Teatre Nacional, a partir del dijous de la setmana vinent, i es faran de dimecres a diumenge, amb una durada d'una hora i quart. L'edat recomanada per veure l'espectacle és a partir de 8 anys. Per saber els horaris i el preu de les entrades durant l'estada al TNC es pot consultar el web www.tnc.cat.