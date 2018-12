Només queden invitacions per a l'última de les tres noves funcions de «Lux Mundi»

Un cop exhaurides les entrades per a les set sessions progamades per al dissabte 15 de desembre de l'espectacle Lux Mundi: la Llum del Món, l'acte de cloenda de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018, que es farà a la basílica de la Seu, l'Ajuntament de Manresa, amb els responsables de la Seu i els artistes i tècnics que intervenen en el muntatge, va programar tres noves sessions: una el mateix dissabte 15 de desembre a les 17.15 h, i dues més l'endemà, diumenge 16, a les 18 i a les 20 h. Ahir ja només quedaven invitacions per a l'última sessió, la de les 20 h de diumenge. La reserva s'ha de fer a la web del Kursaal ( www.kursaal.cat) o a taquilles.