McGregor's celebra 30 anys amb un concert i un doble CD que recupera temes gravats i inèdits

Una celebració per al grup i un doble homenatge: als seus seguidors i a una època on formar part d'un grup de rock era «una manera de ser més lliures, de compondre sense prejudicis». McGregor's, una de les bandes que millor van escenificar l'eferverscència musical (en el seu cas la més gamberra) de la Manresa dels 90, tornarà després de dos anys als escenaris, a la sala Stroika, amb un doble objectiu: brindar per les seves tres dècades de vida amb un concert i amb la publicació d'un doble CD, titulat 30, que recupera 15 temes emblemàtics del grup i 15 cançons inèdites, que mai es van recollir en els 4 treballs de la seva discografia. Un recopilatori que resumeix la banda sonora de McGregor's, la seva història i la «de la nostra Manresa». 30 es podrà adquirir el dia del concert, el 22 de desembre.

La història de McGregor's comença el 1988 amb la formació del grup amb músics provinents d'Otras Voces, Pamtusiambuno i Rayon Vert. «Ja ens coneixíem i ens movíem en els mateixos ambients», expliquen. El primer concert va ser al pati del vell teatre Kursaal, el 24 de setembre de fa trenta anys. I si van actuar-hi va ser perquè «un dels components d'Otras Voces estava malalt i vam sortir nosaltres». Amb camisa de dormir i malles. Era el moment de cançons com El gran Andrades , temes que, recorda la banda, componien en poc més de cinc minuts, «fent acudits» reunits a l'estiu en un apartament de Blanes. Tenien poc més de 20 anys. «Érem una colla d'amics que feia música i la nostra manera de banalizar el concepte 'som una banda de rock' era aquest», recorden. De fet, «el sentit de l'humor, les lletres desenfades i irreverents encaixaven perfectament amb l'esperit d'una època molt de fanzín». El cantant, Toni Holgado, la veu desvergonyida de la banda, tocava la bateria. Per poc temps.

Si McGregor's va decidir apostar per aquest projecte va ser perquè «musicalment començàvem a sonar, ens agradava el què feiem, teníem referents musicals comuns –de The Cure a Joy Division–, però sobretot perquè érem amics i ens ho passàvem de conya junts». Com ara. Joan Cayuela (guitarra), Carles Blaya (baix), Toni Holgado (veu) i Pep Rochés (bateria) continuen junts trenta anys després. Són el nucli dur d'un quintet que ha perdurat durant tres dècades i on el cinquè membre en concòrdia ha variat al llarg dels anys: Joaquim Speedy González, Ricard Pradell, Jordi Busquets i, des del 2000, Valentí Holgado.

El senzill Eva Maria , una versió del tema de Fórmula V inclòs en el primer LP, Lujuria (1992), resumia, afirmen, «el que érem llavors: vam agafar una cançó dels nostres pares i la vam transformar». Abans, el 1991, el grup va participar en el recopilatori de grups manresans Berlín Timisoara Manresa, amb dos cançons, una revolució que no va tenir continuïtat. Dos discos després, Time (1996) i la banda sonora del film andorrà No pronunciarás el nombre de Dios en vano (1997), el grup va fer el seu parèntesi en català amb Cranc, i el disc homònim (1998). Una aventura on el grup «ja no estava en l'ona que tocava, ni per estètica ni pel tipus de música».

El retorn

Després de dos concerts de nou com a McGregor's (el 2003 per celebrar 15 anys i el 2005), el quintet plegaria veles fins al 2011, quan van decidir muntar un revival amb Fabius Cata –coetanis seus– a la Stroika. Tres anys després ho repetirien amb K-Melot, i fa dos anys, ells sols. El dia 22 tibaran ja de tradició, concert cada dos anys al desembre. Enguany, però, amb tota una festa d'aniversari.