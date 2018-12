Restes de rajoles de ceràmica catalana i andalusa

? Les troballes arqueològiques de moment no han donat gaires fruits. Després del moment d'abandó per la guerra, l'ermita va patir diversos robatoris, segons va explicar Jordi Roig. Si bé els ermitans es devien endur els elements que consideraven més importants, com les peces litúrgiques de més valor o utillatge domèstic, després l'espai va ser espoliat. «És una edificació que queda isolada, sense ningú, i, per tant, víctima de saquejos», va assenyalar. Un dels punts que sustenten aquesta explicació és el fet que els arqueòlegs no hagin trobat «ni una frontissa, ni un pany de porta», un fet insòlit en una construcció amb tantes habitacions i armaris encastats, va dir Roig. Les teules de la coberta també se les va endur algú, i només se n'han trobat alguns fragments trencats. Una de les descobertes més destacades han estat alguns fragments de rajoles decoratives, plats de la vaixella i elements ceràmics fragmentats. Són ceràmiques de producció catalana del segle XVI i XVII, i també d'altres típicament andaluses. Les rajoles probablement decoraven els terres.