El Sarau manté viu el caliu de la sardana

Una quinzena de colles d'arreu del país i quatre conjunts orquestrals van donar ahir color a la 35a edició del Sarau Artesenc, una de les grans festes sardanistes de la Catalunya Central. Com és habitual cada any, es va dedicar la jornada matinal al concurs entre els grups, i la resta del dia es van poder escoltar les formacions musicals en una doble audició de sardanes, un concert i el tradicional ball de gala que posa la rúbrica a la festa.

El debut en el Sarau de la cobla Mil·lenària, procedent de Perpi-nyà, va ser una de les novetats del dia. La formació de la Catalunya Nord va posar la música al repertori del Concurs de Colles Sardanistes-26a Copa del Sarau Artesenc, que es va disputar en quatre categories. A la dels grans, es va imposar la Rosa de Sant Jordi, de Barcelona, davant dels Dansaires del Penedès, del Vendrell, i de Dintre el Bosc, de Manresa.

La categoria que va tenir més participació va ser la dels veterans, amb nou grups i un podi encapçalat per Llaç d'Amistat, de Moià. Roques Blaves de la Passió, d'Esparreguera, i Entre Boires, de Vic, van ocupar les dues places següents. Brots de Dintre el Bosc, de Manresa, va guanyar en juvenils, i Els Minairons, de Folgueroles, en infantils, perquè en aquests apartats no hi havia més participants.

Josep Forcada, president dels Amics de la Sardana d'Artés, va explicar que el Sarau manté cada any dos principis bàsics: «La qualitat musical des de la primera hora fins a l'última, i donar a la sardana el lloc que li pertoca sense que quedi arraconada». El principal responsable de l'entitat també va fer una crida «a les institucions i els mitjans de comunicació» per tal que «donin una empenta al món sardanista, ja que sembla que al jovent li costa una miqueta fixar-se en nosaltres».

Durant la jornada es va fer un homenatge al músic i compositor Ricard Viladesau, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. «Cada any tenim un esment per alguna persona o entitat del món de la sardana», va apuntar Forcada, i «en aquesta ocasió vam escollir Viladesau, que va fer la sardana La vall d'Artés.

També es va fer un reconeixement a la figura de Manel Comadevall, representant de l'orquestra Maravella, i es va guardar un minut de silenci per un membre de la colla de Santpedor que va morir fa un parell de dies. D'altra banda, al final del dia es va fer l'habitual brindis amb cava amb unes copes gravades que els assistents es van poder quedar com a obsequi.

«Cada any portem cobles i orquestres diferents de les de l'edició anterior, tot i que al llarg del temps n'hi ha que han repetit», va afegir Josep Forcada: «Quan s'acaba el Sarau, valorem les crítiques de la gent sobre els conjunts musicals i, juntament amb les nostres opinions, ens serveix per llogar els grups per a l'edició següent. Els fonaments del 36è Sarau, doncs, ja estan posats.