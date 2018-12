El Metro de Barcelona s'omple d'art per reflexionar sobre les migracions i el racisme

Una dotzena d'intervencions artístiques omplen des d'aquest dilluns passadissos i estacions del Metro de Barcelona, en una iniciativa de l'Ajuntament destinada a fer reflexionar sobre el fenomen migratori i desterrar "el discurs de l'odi". El projecte comissariat per Imma Prieto s'anomena 'Umbral', s'ha presentat coincidint amb 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i s'emmarca dins la conferència internacional United Cities for Rights, que se celebra fins demà al CCCB. En la seva presentació al vestíbul de l'estació de Diagonal (on s'hi poden veure dues instal·lacions), l'alcaldessa Ada Colau ha lamentat "l'augment dels discursos de l'odi i la por" a Europa i l'Estat, i ha assenyalat que amb l'exposició volen fomentar el debat i alertar contra "la indiferència" i la "criminalització" del patiment humà.

'Umbral' està format per les intervencions d'una dotzena d'artistes en diverses estacions de Metro (Urquinaona, Passeig de Gràcia, Sants-Estació, Arc de Triomf, Mundet, Ciutadella-Vila Olímpica o Drassanes, entre altres), les quals volen "ampliar" el debat sobre la vulneració dels drets humans en l'àmbit de les immigracions i el racisme.

Els artistes parcicipants són Yto Barradai Lelia Alaoui, Banu Cenetoglu i La Llista Oblidada, Ramon Esono, Daniel García Andújar, Eulàlia Grau, Rogelio López Cuenca i Elo Vega, Teresa Margolles, Dan Persjovschi, Estefanía Pñafiel i Hiwa K.

Les seves són, en línies generals, intervencions que consisteixen en impressions de gran format realitzades en vinl i creació de cartells artístics que s'instal·len com a part del mobiliari publicitari. El projecte compta també amb 3 projectes d'entitats, com l'exposició 'Frontera Sur' que es pot veure a l'estació de Guinardó-Hospital de Sant Pau, i que recull un treball conjunt de Fotomovimiento, Novact i el centre pro drets humans Irídia.

La comissària d'Umbral', la crítica d'art Imma Prieto, ha destacat que els dos grans valors de la iniciativa són, d'una banda, la importància de "l'acció artística" com a reivindicació de les llibertats i la igualtat. I de l'altra, ha dit, l'oportunitat de generar aquesta reflexió en l'espai públic, perquè en treballar directament amb la ciutadania "no hi ha filtres", ha celebrat.

Prieto ha explicat la triple accepció de la paraula 'Umbral' per explicar la seva elecció per batejar el projecte. D'una banda, la idea de "frontera o límit", que remet fàcilment al fenomen migratori; en segon lloc, "lumen", perquè la intenció de la mostra és "intentar il·luminar certs espais i murs que no permeten parlar en igualtat"; i en tercer lloc, "lumbre", que vol dir llar. "Ens agrada projectar la ciutat de Barcelona pensant-la com una llar que il·lumina a tothom per igual", ha conclòs.

Colau, contra el "discurs de l'odi"



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assistit la inauguració de 'Umbral', des d'on ha lamentat l'augment dels discursos "de l'odi i la por" arreu d'Europa "i ara també a les institucions espanyoles", en referència a l'entrada de VOX al parlament andalús. Discursos "que volen criminalitzar i culpar de la crisi els més vulnerables, i volen confrontar la població: entre pobres i els més pobres", ha afirmat.

Colau ha presentat "l'exposició" com una iniciativa que vol "contribuir al debat sobre el fenomen migratori i la seva arribada a la ciutat", i ha celebrat que arribi "pràcticament a tots els districtes de la ciutat" a través d'un dels espais públics més transitats.

L'alcaldessa ha insistit en la importància de fer arribar aquest debat a la ciutadania "per combatre el discurs de l'odi que vol deshumanitzar els nostres veïns i veïnes". Per Colau, la "interpel·lació" més important que vol fer 'Umbral' és contra la indiferència. "Si permetem que s'instal·li entre nosaltres la indiferència o criminalització dels més vulnerables estarem condemnant la democràcia i un futur millor per nosaltres i els nostres fills i filles", ha argumentat en aquest sentit.