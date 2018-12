? No és gaire habitual que en un musical hi hagi músics tocant en directe i, encara menys, que apareguin a l'escenari. A Massa tard, massa quan s'obre el teló, darrere l'escenografia hi ha una tarima on hi ha onze músics. Estan disposats de manera lateral respecte del públic i dirigits pel mateix autor de l'obra, Pau Vilaseca. Prenen un més que merescut protagonisme i, en alguna ocasió, fins i tot abandonen les seves posicions i s'incorporen a escena com a actors.