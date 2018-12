Amics del Conservatori celebren avui un debat sobre l'estudi previ de l'equipament

L'Espai de la Plana de l'Om acollirà avui (20 h) la presentació i debat de l'estudi previ que preveu convertir l'edifici del Conservatori de Manresa en un Centre de les Arts Escèniques. El treball, que ha estat realitzat per l'arquitecte Pere Santamaria a proposta dels Amics del Conservatori, es va mostrar al públic assistent durant els actes de celebració del 140 aniversari de l'equipament, el 9 de novembre.

Amb l'acte d'avui, organitzat pels Amics del Conservatori, es vol iniciar un procés participatiu i per això s'han convidat diferents agents i persones a títol individual «interessades en el tema, com tècnics de cultura i joventut, professionals de les arts escèniques, regidors de cultura i joventut, arquitectes i arquitectes tècnics, entitats cíviques i culturals, espectadors, grups polítics...». Com expliquen els impulsors, seran els grups polítics «que formen l'actual consistori manresà els que tindran a les seves mans fins al maig del 2019 la decisió d'avalar i impulsar aquest procés participatiu». La idea dels Amics del Conservatori és poder arribar al final d'aquesta legislatura amb «el màxim consens sobre el futur del Conservatori». El projecte de creació d'un Centre de les Arts Escèniques es presentarà al ple municipal el proper dia 20.

Paral·lelament, l'exposició que acull la Plana de l'Om Records del Conservatori, inaugurada el 6 de novembre per l'efemèride, es prorroga ara fins al 30 de desembre. La mostra inclou cartells, programes, fotografies? i de records en general de la primera època del teatre Conservatori.