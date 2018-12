Artistes per la República engega a les xarxes la campanya 'Fam de justícia'

El col·lectiu Artistes per la República ha posat en marxa la campanya @FAMDEJUSTICIA en solidaritat amb la vaga de fam que Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull han començat "denunciant el bloqueig que el Tribunal Constitucional fa dels seus recursos d'empara per accedir a la justícia internacional". La campanya, com explica el col·lectiu, té l'objectiu de "visibilitzar i denunciar internacionalment la situació de vulneració dels drets i de les llibertats polítiques i civils que pateix la ciutadania catalana i en especial els presos polítics i exiliats, reclamant-ne la seva llibertat".

Artistes per la República, que es va formar ara fa prop d'un any a la comarca del Bages i ha anat creixent amb nous grups d'artistes arreu del territori català, va presentar @FAMDEJUSTICIA dins els actes que es porten a terme diumenge a Lledoners. També es va presentar dins l'acte d'inici del Dejuni Col·lectiu que va tenir lloc a Montserrat, organitzat per l'ANC i que va tenir la presència del president Quim Torra i d'Isabel Turull, germana de Jordi Turull.

La campanya, que té una imatge principal, un puny tancat sostenint una barra de pa "que simbolitza la força de la gent, la lluita social i política i l'aliment, presentarà cada dia a les xarxes un video, remarcant el nombre de dies que fa que "els presos polítics estan en vaga de fam", que es realitzaran en anglès amb la intenció d'anar-hi incorporant altres llengues. La campanya, remarca el col·lectiu, "convida a tothom a participar-hi compartint diàriament el video i penjant fotos a les xarxes sostenint una barra de pa amb el puny alçat.