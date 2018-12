Consulta les nominacions als Premis Gaudí

'Entre dos aguas', d'Isaki Lacuesta, 'Viaje al cuarto de una madre' de Celia Rico i 'El fotógrafo de Mauthausen', de Mar Targarona, amb nou nominacions cadascuna; Petra de Jaume Rosales, amb vuit, i 'Les distàncies' d'Elena Trapé, amb set, són les pel·lícules més nominades de cara a la propera edició dels Premis Gaudí, que se celebrarà el diumenge 27 de gener de 2019 al Palau de Congressos de Catalunya. De les nominades, aspiren al Gaudí a Millor pel·lícula 'Les distàncies', 'Jean-François i el sentit de la vida', 'Formentera Lady' i 'Yo la busco'. Núria Prims i David Verdaguer han llegit aquest dimarts els finalistes en les 22 categories dels premis del cinema català a l'Auditori de La Pedrera.

A la categoria de Millor pel·lícula, es disputaran l'estatueta quatre produccions en llengua catalana, tres d'elles òperes primes: 'Formentera Lady', de Pau Durà; 'Jean-François i el sentit de la vida', de Sergi Portabella; ' Yo la busco', de Sara Gutiérrez Galve, i 'Les distàncies' d'Elena Trapé. Pel que fa a la Millor pel·lícula en llengua no catalana, estan nominades el debut de Celia Rico Clavellino, 'Viaje al cuarto de una madre'; 'Entre dos aguas', Conxa d'Or al darrer Festival de Sant Sebastià, d'Isaki Lacuesta; 'El fotógrafo de Mauthausen', de Mar Targarona, i la nova pel·lícula de Jaime Rosales 'Petra'. Quatre dels vuit llargmetratges nominats en les dues categories de Millor pel·lícula estan dirigits per dones.

Pel que fa a Millor direcció, estan nominats Elena Trapé (Les distàncies), Celia Rico ('Viaje al cuarto de una madre'), Isaki Lacuesta ('Entre dos aguas') i Jaime Rosales ('Petra'). Tots quatre formen part, també, de les candidatures al Millor guió: Rico en solitari; Trapé juntament amb Miguel Ibáñez Monroy i Josan Hatero; Lacuesta amb Isa Campo i Fran Araújo, i Rosales amb Michel Gaztambide i Clara Roquet.

Àlex Brendemühl, per 'Petra'; Israel Gómez Romero, per 'Entre dos aguas'; Sergi López per 'La vida lliure' i Mario Casas per 'El fotógrafo de Mauthausen' són els actors que aspiren el Gaudí a la Millor protagonista masculí. Pel que fa a la Millor protagonista femenina, estan nominades Alexandra Jiménez, per 'Les distàncies'; Bárbara Lennie, per 'Petra'; Carme Elías per 'Quién te cantará'; Lola Dueñas, per 'Viaje al cuarto de mi madre'.

Pel que fa a les categories de Millor actriu i actor secundaris, aspiren al premi Anna Castillo ('Viaje al cuarto de mi madre'), Marisa Paredes ('Petra'), Maria Ribera ('Les distàncies'), Clara Segura ('Durante la tormenta'), Oriol Pla ('Petra'), Miki Esparbé ('Les distàncies'), Alain Hernández ('El fotógrafo de Mauthausen') i Eduard Fernández ('Todos lo saben').



Documental



En les categories de Millor documental, s'ha nominat Alba Sotorra (amb 'Comandant Arian'), Diana Toucedo ('Trinta lumes'), Carles Bosch ('Petitet') i Gustavo Sánchez ('I Hate New York'). Aspiren al Gaudí a la Millor pel·lícula per a televisió, Sílvia Quer, amb 'De la ley a la ley'; Sílvia Munt amb 'Vida privada'; Joel Joan, amb 'El nom', i Lluís Maria Güell amb 'Vilafranca'. I en el camp del curtmetratge, s'ha nominat a Bàrbara Farré, que signa 'La última virgen'; 'Tomorrow', d'Andrew Tarbet; 'Primer estrall', de Ventura Durall, i 'Silencio por favor', de Carlos Villafaina.

A Millor pel·lícula europea, estan nominades 'Call me by your name' dirigida per Luca Guadagnino; 'Caras y lugares', dirigida i escrita per Agnès Varda i JR; 'Cold war', dirigida i escrita per Pawel Pawlikowski, i 'El hilo invisible' dirigida i escrita per Paul Thomas.

En l'apartat de Millor film d'animació, aspiren a l'estatueta 'Black Is Beltza' dirigida per Fermín Muguruza i 'Memòries d'un Home en Pijama' dirigida per Carlos Fernández de Vigo.

A la categoria de Millor muntatge, estan nominats Liana Artigal, per 'Les distàncies'; Ana Pfaff per 'Con el viento'; Sergi Dies per 'Entre dos aguas', i Bernat Vilaplana i Jaume Martí, per 'Jurassic World: El reino caído'. A fotografia, hi ha Hélène Louvart, per 'Petra'; Diego Dussuel per 'Entre dos aguas'; Òscar Faura, per 'Jurassic World: El reino caído' i Edu Grau, per 'Quién te cantará'. I a direcció artística estan nominades Laia Ateca, per 'Quién te cantará'; Rosa Ros, per 'El fotógrafo de Mauthausen', i Mireia Carles, per 'Viaje al cuarto de una madre' juntament amb Balter Gallart, per 'Superlópez').

A Millor so, Amanda Villavieja està nominada per partida doble amb Alejandro Castillo per 'Entre dos aguas' i amb Albert Manera per 'Viaje al cuarto de una madre', en una categoria on també busca premi Oriol Tarragó per 'Jurassic World: El reino caído', i el propi Tarragó, juntament amb Sergio Bürmann i Marc Orts per 'Superlópez'. Pel que fa als efectes visuals, els nominats són Laura Pedro, nominada amb Lluís Rivera i Ricard Barriga per 'Superlópez'. Rivera és també candidat a premi per 'La sombra de la ley', amb Félix Bergés, i per 'Durante la tormenta', amb Alex Villagrasa. Completa la categoria el treball de Jordi San Agustín a 'El fotógrafo de Mauthausen'.



Segona volta de votacions



El pròxim 3 de gener començarà la segona volta de votacions d'on sortiran els films guanyadors de cada categoria. La gala dels XI Premis Gaudí tindrà lloc al Palau de Congressos de Catalunya el diumenge 27 de gener de 2019, estarà dirigida per tercer any per Lluís Danés i tindrà al Mag Lari com a presentador.