El documental «Milicianes» es veurà divendres a Manresa

Estrenat a IB3 el setembre i pendent de projectar-se a TV3, l'Espai Plana de l'Om de Manresa emetrà divendres (19.30 h) Milicianes, un documental sobre les 5 milicianes –infermeres– executades pels feixistes a Manacor el 5 de setembre del 1936 a la matinada. L'existència d'un diari escrit per una d'elles, on es relaten els dies de campanya a Mallorca, i una foto del grup feta poc després de ser detingudes és el punt de partida de la recerca. Les milicianes formaven part de l'expedició del capità Alberto Bayo, la primera gran desfeta republicana a l'inici de la guerra. L'acte tindrà la presència de Gonzalo Berger, historiador especialitzat en les milícies antifeixistes, guionista i coproductor del documental, i Tània Balló, codirectora i coproductora d'un documental que reivindica el paper que van tenir les milícies femenines antifeixistes al principi de la Guerra Civil Espanyola. Com el de la manresana Ramona Soldevila Cirés.

Codirigeix amb Balló Milicianes Jaume Miró, dramaturg mallorquí, autor de l'obra Diari d'una miliciana, sobre la història de les cinc infermeres de l'expedició Bayo a Mallorca, que es va poder veure a Manresa el gener del 2017. La projecció, organitzada per l'Associació Memòria i Història i inclosa en els actes de commemoració dels 80 anys del final de la guerra civil, té la veu d'Antoni Tugores, autor del llibre sobre les milicianes a Mallorca Moriren dues vegades; la manresana Rosa Toran, vicepresidenta de l'Amical de Mauthausen, i el periodista Felip Solé, autor de Zona roja de TV3.