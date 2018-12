La Papasseit acull demà un concert de Tony Black en col·laboració amb Trilogy Rock

La Llibreia Papasseit de Manresa (c/ Barcelona, 25), en col·laboració amb el programa de ràdio Sant Joan Trilogy Rock acull demà, a 2/4 de 8 del vespre un dels concerts que el cantautor londinenc Tony Black fa a Catalunya aquest començament de desembre. Original de North Yorkshire (UK) i establert a Londres als 16 anys, Tony Black escriu cançons des de l'adolescència, partint d'un profund amor pels clàssics del pop i incorporant-hi infuències eclèctiques que omplen de matisos els seus temes. Després de molts anys d'activitat musical en grup i en solitari, va formar la seva pròpia banda The Collectors, amb la qual ha editat tres àlbums fns al moment: "Enthusiasm" (2010), "Tony Black and The Collectors" (2012) i "One less thing to carry" (2016).

Durant tot l'any 2017 va viatjar en bicicleta des del Regne Unit a Catalunya, passant per Amsterdam, creuant França i resseguint la costa mediterrània, tocant tant en establiments com al carrer. Des de l'abrildel 2018, ha reprès l'aventura de la bicicleta i, partint un altre cop del Regne Unit, ha passat per Rennes, Bordeaux i El Rosselló i, a Catalunya, ja ha actuat a Figueres i Girona i després de Manresa passarà per Granollers. Acabarà la gira a Cantàbria, des d'on tornarà al Regne Unit en ferri.

El so folk / pop / post-punk del Tony Black s'ha descrit de diferents maneres: com "un encreuament entre Billy Bragg iBagpuss", "Violent Femmes tocant a Wite i Thomas Mapfumo" o "The White Stripes es troben amb The Proclaimers", però també com a "decididament anglès". L'entrada és gratuïta amb taquilla inversa.