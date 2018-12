Pemi Fortuny interpretarà dues cançons del nou disc dels Lax'n'Busto

Els Lax'n'Busto tornen amb noves cançons després de sis anys de silenci discogràfic i dos anys des de l'aturada indefinida del grup. Ho fan amb el retorn del que va ser cantant de la banda durant 20 anys, Pemi Fortuny, que interpretarà dues cançons del nou disc 'Polièdric', que sortirà a la venda el proper 15 de febrer. Sense un cantant estable des que Salva Racero va deixar el grup el 2016, han convidat diversos cantants per interpretar les noves composicions, entre els que hi ha, a més de Fortuny, Ernest Armengol, Ramon Mirabet, Miquel Abras, Pol Fuentes, David Ros i Nerea Bassart. Faran tres únics concerts, el 30 d'abril a l'Auditori de Girona, el 10 de maig a la Sala Barts de Barcelona i el tercer i definitiu al Teatre Fortuny de Reus, on a més de presentar els 10 temes del nou disc, repassaran els grans èxits del grup.

El grup ha donat a conèixer aquest dimarts a través d'un comunicat la seva voluntat d'"experimentar" en el nou disc i tenir una "visió polièdrica" de les seves pròpies cançons, per la qual cosa han convidat diversos cantants a interpretar els temes inèdits. El grup va obrir un procés de selecció per escollir un cantant que els acompanyés a l'estudi, una convocatòria on s'hi van presentar 238 candidats i que va guanyar la cantautora Nerea Bassart. Bassart interpretarà un dels 10 temes del disc, als que també hi posaran veu Ernest Armengol, Ramon Mirabet, Miquel Abras, Pol Fuentes i David Ros.

La veu més esperada, però, de 'Polièdric' és la de Pemi Fortuny, que des de la creació del grup el 1986 fins el 2006 va ser el cantant principal. Fortuny, que va deixar el grup per dedicar-se a projectes humanitaris a Sierra Leone, va liderar el grup en l'etapa de més esplendor, amb temes com 'La meva terra és el mar', 'Més que la meva sang' o 'Llença't'.

El relleu el va agafar el manresà Salva Racero, que va ser-ne el cantant des de 2006 fins el 2016, quan va deixar de treballar amb el grup després del final de gira i aturada indefinida de fa dos anys a Razzmatazz.

La producció tècnica i artística de 'Polièdric' és a càrrec del tàndem de productors Santos Berrocal i Fluren Ferrer, un "gran repte", segons ha informat el grup, per la seva "complexitat" i pel seu "gran risc". Ferrer ha assumit el paper de teclista en totes les gravacions.



Tots els cantants en tres concerts



Donada la "complexitat" de la proposta, Lax'n'Busto ha decidit fer tres únics concerts de presentació del disc, amb la participació de tota la "gran banda", és a dir amb tots els cantants que hi participen. El 30 d'abril a l'Auditori de Girona dins del festival Strenes, el 10 de maig a la Sala Barts de Barcelona dins del Guitar BCN, i el tercer i definitiu al Teatre Fortuny de Reus. A més de les deu cançons del nou disc, es farà un ampli repàs dels èxits del grup de tota la seva trajectòria.