La BBC va donar a conèixer ahir els artistes nominats als BBC Sound of 2019, entre els quals hi ha la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía, a qui qualifica «d'estrella catalana que ha revolucionat el flamenc». Al costat de la cantaora, completen la llista Grace Carter, Flohio, Dermot Kennedy, King Princess, Mahalia, Ella Mai, Octavian, Sea Girls i Slowthai. Els premis distingeixen el so que serà tendència l'any següent i el guanyador es donarà a conèixer l'11 de gener.