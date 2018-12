Un cabaret amb clau d'humor porta Mèxic al Teatre de l'Aurora aquest cap de setmana

Aquest divendres, dissabte i diumenge, el Teatre de l'Aurora acull un espectacle en clau d'humor inspirat en la música i els contes mexicans sobre la celebració de la mort que compta amb l'actor igualadí Marc Tarrida a l'escenari juntament amb els també actors Francesc Marginet i Abel Reyes. «Y me morí. Cabaret mexicano tragicómico para tres difuntos» és la història de tres morts misteriosos i avorrits de l'eternitat que decideixen muntar un cabaret per parlar de la vida i de la mort: de com la vida els va mortificar i com la mort els ha portat la bona vida.

La jove companyia sorgida de l'Institut del Teatre aborda un tema tan delicat de la nostra societat com és la mort i ho fa des d'un punt de vista ben diferent al que hi estem acostumats: el de la cultura mexicana on la mort se celebra. Duo fàcil i Líquido Teatro, la jove companyia que signa l'espectacle parteix de contes i cançons mexicanes per construir aquest divertit espectacle que parla de la mort des del punt de vista de la cultura mexicana on la mort va més enllà. El resultat és un espectacle brillant que ens mostra la fragilitat de la vida i ens apropa a uns dels aspectes més destacats de la cultura mexicana: la seva visió vital de la mort.

«Y me morí» es va poder veure a La Seca de Barcelona on la crítica va assegurar que l'espectacle «és un resultat brillant». Fa poques setmanes la companyia va repetir èxit també a La Seca amb un nou espectacle: Bollywood, Bombay Barcelona (BBB).



Horari i venda d'entrades

Les representacions de «Y me morí. Cabaret mexicano tragicómico para tres difuntos» tindran lloc divendres 14 i dissabte 15 de desembre a les 21 h. i diumenge 16 de desembre a les 19 h. Després de la funció de divendres, els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 15 € i 12 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatrede l'Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.