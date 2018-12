Corals i col·lectius s'uneixen en un espectacle nadalenc a Manresa per acostar la cultura a tothom

Corals i entitats de la comarca del Bages han unit esforços per crear un espectacle nadalenc que busca acostar la cultura a col·lectius que habitualment en són aliens. Segons ha explicat la directora del muntatge, Rosa Maria Ortega, l'objectiu és "reivindicar el dret a la participació cultural" i a viure "unes emocions que haurien d'estar a l'abast de tothom". Entre les entitats participants hi ha la Coral Divertimiento de Lledoners, en la que participa l'exconseller Jordi Turull. El centre penitenciari santjoanenc acollirà, el proper 28 de desembre, l'assaig general de l'espectacle que es podrà veure el dia 3 de gener al teatre Conservatori de Manresa.

'Emociona't... és un conte de Nadal' és el títol del muntatge. El seu guionista Joan Barbé en remarca que és "un conte de Nadal que parla de valors que estem perdent" així com que es tracta d'un espectacle per garantir "la inclusió social" amb una "interpretació plural".

Més d'un centenar de persones participen en l'espectacle. Entre els participants hi ha la Coral Escodines, el Cor de la FUB + grans, l'Esbart Dansaire Manresà, el Grup de Teatre dels Carlins, la coral Joc de Veus d'Ampans, la Coral Divertimiento de Lledoners i el Cor Obert. Aquesta darrera està formada per nouvinguts del Centre de Normalització Lingüística. En aquest sentit, incideix Ortega, cantar "és una manera d'acollir, d'ajudar a conèixer la nostra cultura i que puguin participar". També hi seran quatre solistes de l'Orfeó Manresà i els músics professionals Marc Pussó, Albert Bacardit, Oriol Gonzàlez i Xavier Miranda.



La Coral de Lledoners



Eli Ruz, directora de la Coral Divertimiento de Lledoners, ha parlat del paper dels interns en el muntatge, entre els quals hi ha Turull que a hores d'ara, malgrat la vaga de fam, està participant en els assajos que es fan a la presó. L'exconseller no podrà, però, participar en l'espectacle al Conservatori, ja que no es permet la sortida als preventius. Sí que serà a l'assaig general que es farà el 28 de desembre a la mateixa presó.



L'espectacle, el dia 3



És la segona vegada que Manresa acollirà un espectacle com aquest. Es representarà el proper dia 3 de gener a les 8 del vespre al Conservatori de Manresa i les entrades ja són a la venda. Després de l'èxit de l'any passat, en què es van exhaurir les entrades, Ortega confia a repetir l'èxit i assolir els mateixos bons números.