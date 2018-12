La Papasseit acull avui un concert de Tony Black en col·laboració amb «Trilogy Rock»

La llibreria Papasseit de Manresa (c/ Barcelona, 25), en col·laboració amb el programa de ràdio Trilogy Rock, acollirà avui, a 2/4 de 8 del vespre, un dels concerts que el cantautor londinenc Tony Black farà a Catalunya. Black, que està fent una gira europea en bicicleta, ja ha actuat a Girona i a Figueres i després de Manresa ho farà a Granollers. Tony Black escriu cançons des de l'adolescència, partint del clàssics del pop i incorporant-hi el folk anglès i els aires més foscos del pop als seus temes. Amb The Collectors, ha editat tres àlbums, el darrer, One less thing to carry (2016). L'entrada és gratuïta amb taquilla inversa.