Reconeixement en el 25è aniversari d'Alba Editorial en la Nit de l'Edició

Alba Editorial, que celebra el seu 25è aniversari, ha obtingut un reconeixement del Gremi d'Editors de Catalunya en la 30a Nit de l'Edició, que cada any reconeix la tasca que realitzen persones i entitats en l'impuls del llibre i el foment de la lectura.

La gala, celebrada al Teatre Goya de Barcelona, va comptar amb la presència del fundador d'Alba Editorial, Javier Moll, que va agrair el reconeixement a un projecte que va brollar de l'amor per la lectura i que va néixer amb la vocació de publicar llibres que el lector trobava a faltar.

Alba Editorial, que ha publicat més de mil llibres des de la seva creació eln 1993, va rebre el Premi Nacional a la Millor Labor Editorial l'any 2010.

L'editorial compta amb quatre línies editorials: La primera d'elles, dirigida per l'escriptor i editor Luis Magrinyà, recupera grans obres d'autors dels segles XVIII i XIX com Jane Austen, Dickens, Stendhal, Balzac, Tolstói o Dostoievski (Alba Clásica i Alba Clásica Maior); la segona, dedicada a la no ficció, compta amb col·leccions sobre teatre, escriptura, cine, televisió i psicologia, entre d'altres temes; la tercera, que dirigeix l'escriptora María Tena, se centra en obres de narrativa actual estranjera amb autors com Sebastian Barry, Hannah Kent o Meg Wolitzer; i la quarta és una línia infantil, que dirigeix Idoia Moll i que inclou col·leccions com 'Cuentos Vintage' o 'Pequeña & Grande', que està dedicada a la vida de grans dones i homes de la història com Coco Chanel, Frida Kahlo, Stephen Hawking o Agatha Christie.