«El reino», amb 13 nominacions, i «Campeones», amb 11, favorites als Goya

El thriller polític 'El reino', dirigida per Rodrigo Sorogoyen i protagonitzada per Antonio de la Torre, és el film amb més nominacions als Premis Goya 2019. La pel·lícula optarà a tretze premis, entre els quals els de millor pel·lícula, director i guió original. La segueix de prop 'Campeones', la cinta de Javier Fesser que representarà l'estat espanyol als Oscars i que ha estat nominada en 11 categories als Goya, entre les quals també millor pel·lícula, director, guió original i actor (Javier Gutiérrez). D'altra banda, Isaki Lacuesta ha obtingut dues nominacions (direcció i pel·lícula) per 'Entre dos aguas', guanyadora de la Conxa d'Or del darrer Festival de Sant Sebastià. I la coproducció catalana 'Viaje al cuarto de una madre' opta a quatre premis, entre els quals el Goya a la millor direcció novell, per a Celia Rico, actriu de repartiment (Anna Castillo) i actriu protagonista (Lola Dueñas).