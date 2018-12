El futur del Conservatori obre el debat

S'han de mantenir els contraforts que queden del temple gòtic situat on avui hi ha la plaça de Sant Domènec en una possible rehabilitació de l'edifici del teatre Conservatori? Què passa amb altres equipaments, com l'antic col·legi de Sant Ignasi (on hi ha el museu i l'arxiu i actualment en espera d'una nova licitació d'obres), que fa dècades que espera el seu torn? És el teatre Conservatori un equipament amb la maquinària en perfecte estat? Cal un teatre amb 400 butaques, tenint ja el Kursaal? No seria millor dedicar tot l'edifici del Conservatori a un gran espai de formació en arts escèniques que sigui capdavanter? No s'hauria de pensar en el so perquè en una futura vida el teatre també pugui sonar com un auditori?...

Aquestes són algunes de les preguntes que els assistents van plantejar, dimarts al vespre, a l'Espai Plana de l'Om, a la Plataforma Amics del Conservatori. Es tractava d'iniciar un debat amb la ciutadania per posar sobre la taula les diferents opinions que suscita la proposta de convertir l'edifici del Conservatori en un possible Centre de les Arts Escèniques de Manresa. Una proposta sustentada en un estudi previ, elaborat per l'arquitecte Pere Santamaria ( vegeu Regió7 del 10 de novembre), que Amics del Conservatori van fer públic en la festa d'aniversari dels 140 anys del teatre manresà, el 9 de novembre passat.

Arquitectes, polítics (com Joan Calmet, Felip González i el director dels Serveis Ter-ritorials de Cultura de la Catalunya Central, Lluís Serarols), professionals de les arts escèniques de la ciutat i membres d'entitats culturals i cíviques de la capital del Bages (en total, una quarantena de persones) van fer-hi cap a un debat on Santamaria va remarcar la importància de fer valer la singularitat d'un edifici que té un teatre dins un claustre. No era el dia de parlar de costos («això no és un projecte»), però sí de remarcar que l'estudi és «un punt de partida» per dotar l'edifici de nous usos. Els polítics tindran la paraula.

Joan Morros va donar la benvinguda en nom dels Amics del Conservatori, va explicar el naixement de la plataforma i la intenció d'una trobada com la de dimarts amb la qual es pretén obrir un procés participatiu en els propers mesos amb l'objectiu d'arribar al mes de maig, quan se celebrin les eleccions municipals, amb una proposta amb el màxim de consens polític i cultural per reconvertir l'edifici del Conservatori en un Centre de les Arts Escèniques. L'arquitecte Pere Santamaria va explicar suscitament als assistents, a través de diapositives, la història constructiva de l'edifici i va ensenyar els plànols de la proposta: deixar a la vista el claustre, que podria servir d'espai expositiu –i dotar d'una segona sortida l'Espai 1522; situar una entrada a la plaça de Sant Domènec, amb restaurant inclòs; i repartir l'espai adjacent al teatre com a centre de formació (circ, teatre, màgia...) i hotel d'entitats culturals. Pel que fa a la façana de la Muralla de Sant Domènec, va proposar dues opcions: o bé mantenir-la, amb el restaurant Maïami –que té una concessió de deu anys– o bé enderrocar-la i guanyar vorera. Per exemple.

Santamaria va remarcar, en les respostes, que abans de decidir mantenir o tirar a terra les construccions perimetrals –afegides al llarg de la història i sense un clar valor arquitectònic– s'havia d'estudiar en profunditat «l'estat real de l'edifici». Així mateix, i a pregunta dels assistents, va explicar que l'estudi que signava preveia una rehabilitació per fases.

Ahir, Amics del Conservatori enviava una proposició als portaveus de tots el grups polítics de l'Ajuntament per ser presentada, debatuda i, «si pot ser, avalada» en el ple del 20 de desembre, on intervindran explicant la proposta. La plataforma Amics del Conservatori organitzarà un nou debat en forma de matinal.