Un grup d'entitats manresanes s'uneix en un espectacle per celebrar Nadal

Més d'un centenar de persones pujaran el 3 de gener (20 h) a l'escenari del teatre Conservatori de Manresa a la segona edició de l'espectacle Emociona't ... és un conte de Nadal, que dirigeix Rosa M. Ortega al capdavant d'un grup d'entitats de la ciutat. El muntatge, que sumarà diverses disciplines artístiques com la música, la dansa i el teatre, reivindica el dret de tothom a participar de la cultura «independentment de la seva posició econòmica i social i de les seves habilitats i competències interpretatives», va explicar Ortega.

Emociona't constitueix un projecte col·lectiu de ciutat que posa en contacte el treball de la Coral Escodines, el Cor Obert –integrat per voluntaris per la llengua i nouvinguts del Centre de Normalització Lingüística–, el Cor de la FUB + Grans (persones majors de 55 anys que estudien a la universitat), l'Esbart Dansaire Manresà, el Grup de Teatre dels Carlins, la coral Joc de Veus d'Ampans, quatre solistes de l'Orfeó Manresà i un quartet de músics professionals integrat per Marc Pusó (teclats), Albert Bacardit (guitarra), Oriol González (baix) i Xavier Miranda (bateria). També forma part del projecte la Coral Divertimento, dirigida per Eli Ruiz i composta per presos de Lledoners, tal com s'explica en la peça annexa que acompanya aquest article.

Per coordinar el treball hi ha un equip format per Rosa M. Ortega, Àngels Fusté, Josep Soler, Montserrat Llobet, Maurici Fargas, Dolors Garzón i Àngels Torrens. També forma part del nucli de l'organització Joan Barbé, autor del guió de l'espectacle.



Tornar als valors

Emociona't té dues característiques centrals: la voluntat d'apropar la cultura a tothom i la temàtica nadalenca. Dos arguments que es vehiculen mitjançant la voluntat de difondre valors com la solidaritat, la ciutadania i el treball en equip. «L'any passat va ser un èxit», va apuntar Ortega: «La idea és compartir i festejar el Nadal tot de gent que no treballem junts, però que compartim l'estima per la cultura. Volem transcendir les nostres activitats habituals i fer que allò que duem a terme plegats tingui un ressò en la societat. I, és clar, volem felicitar el Nadal als manresans». La professora de música de l'institut Guillem Catà va afegir que «reivindiquem el dret a la participació en la cultura i al gaudi de les emocions que desperta l'art».

Les corals interpretaran vuit cançons de temàtica nadalenca, «algunes de molt conegudes i d'altres d'arreu del món, amb lletres que es fan escoltar pel seu missatge», va especificar Joan Barbé: «Per relligar les diverses actuacions, he escrit un conte de Nadal que vol posar èmfasi en els valors que estem perdent, en un moment en què tot són pantalles i targetes de crèdit. Volem tocar el cor de la gent». La intenció, segons va comentar Barbé, «és fer un espectacle inclusiu».

L'espectacle tindrà lloc el dijous 3 de gener a les 20 h, i les entrades tenen un preu de 7 euros. Qui vulgui assistir a la representació ja pot adquirir els tiquets tant a les taquilles del teatre Kursaal com a la pàgina web www.kursaal.cat.