Quim Torra assistirà a la cloenda de la capitalitat cultural de Manresa

Manresa clourà aquest dissabte amb tota la solemnitat l'any en què ha estat Capital de la Cultura Catalana. El President de la Generalitat, Quim Torra, serà present durant la tarda a Manresa, juntament amb la consellera de Cultura, Laura Borràs. Tots dos assistiran als actes que s'han organitzat com a cloenda de la capitalitat.

A 2/4 de 6 de la tarda, al Saló de Sessions de l'Ajuntament, tindrà lloc l'acte institucional de cloenda de la capitalitat. Conduït per l'actor manresà David Pintó, inclourà intervencions artístiques del músic Llibert Fortuny i la ballarina Nàdia Pesarrodona. A banda del President i la consellera, a l'acte hi intervindran també l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo; el diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Oriol Lladó; i el president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela.

En el marc de l'acte també s'escenificarà el relleu entre Manresa i Cervera, ciutat que serà Capital de la Cultura Catalana el 2019. El seu alcalde, Ramon Royes, també intervindrà en l'acte.

Seguidament, els assistents es traslladaran a la basílica de la Seu, on assistiran a la sessió de 3/4 de 7 de la tarda de "Lux Mundi: la llum del món", un espectacle de música i llum a l'interior de la basílica.



Expectació per veure 'Lux Mundi'



La gran expectació generada per l'espectacle "Lux Mundi: la Llum del Món", l'acte de cloenda de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018, ha fet que en pocs dies s'hagin esgotat les entrades disponibles per a les vuit sessions programades per al dissabte 15 de desembre i les dues que es faran l'endemà, diumenge.

L'entrada és limitada a 400 persones per sessió. Tot i que ja no hi ha invitacions, excepcionalment, en el cas que en alguna de les sessions quedin localitats disponibles, es podrà accedir a la basílica fins a esgotar completament l'aforament (llevat de la sessió de les 18.45 h).

Així, més de 4.000 persones podran contemplar aquest espectacle lumínic i musical creat, exclusivament, per a vestir de llum i so l'interior de la Seu i retre un homenatge al temple manresà, creant un espai immersiu on els espectadors podran viure una experiència sense precedents a la ciutat, envoltats en un aclaparador univers de llums i sons.

"Lux Mundi", que és també una reinterpretació moderna del miracle de la Llum, és una creació artística pensada per a tots els públics que tindrà una durada d'uns 15 minuts.

L'espectacle, que es fa amb el suport de l'empresa Endesa, estava programat inicialment per al dissabte 15 de desembre en 7 sessions gratuïtes de 15 minuts de durada (18.00; 18.45; 19.45; 20.30; 21.15; 22.00; 22.45) que es van exhaurir totalment, motiu pel qual s'ha decidit programar-ne tres de noves.