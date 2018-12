Terrassa mostra el virtuosisme de Rembrant en una exposició inèdita amb 50 gravats originals

Una exposició inèdita, formada per una cinquantena de gravats originals de Rembrandt, repassa la destresa de l'artista en aquest camp i presenta algunes peces de gran raresa, de les quals se'n conserven molt pocs exemplars. Es tracta de la mostra 'Rembrandt. Geni del gravat', un recull d'estampes amb una qualitat d'impressió i un estat de conservació excel·lents, que el professor de sociologia de l'art i d'història del gravat de la Universitat de Barcelona, Vicenç Furió, ha anat recopilant durant gairebé trenta anys. La proposta, que es pot veure al Centre Cultural Terrassa fins el 24 de febrer de 2019, reflexa la força expressiva i la humanitat de l'artista que va destacar pel seu virtuosisme tècnic i per innovar en l'ús del clarobscur.

La mostra 'Rembrandt. Geni del gravat' es presenta com una oportunitat d'explorar una vessant de l'artista holandès que ha tingut poca presència en les principals institucions públiques catalanes, com ara el MNAC o la Biblioteca de Catalunya. Segons el professor i comissari de l'exposició, Vicenç Furió, en aquests equipament hi trobem importants conjunts de gravats de Goya o de Fortuny, però no de Rembrandt.

"Es tracta d'un conjunt d'estampes distribuïdes en tres dècades, que tenen una qualitat de conservació i d'impressió excepcionals", comenta Furió, que assenyala que en aquestes peces es percep "l'habilitat del traç i la destresa tècnica de l'artista", que segons el comissari "era un dibuixant excel·lent".

Furió destaca la "llibertat dels traços" que Rembrandt feia servir en les seves obres i la capacitat d'experimentar amb els efectes del clarobscur "que va impressionar molt els seus contemporanis". Alhora, afirma que aquests aiguaforts tenen molta "força expressiva" i desprenen una "profunda humanitat".

El comissari de l'exposició revela que d'entre les cinquanta peces que es poden veure al Centre Cultural Terrassa, destaquen alguns gravats de gran raresa, dels quals se'n conserven molt pocs exemplars arreu del món.

Així mateix comenta, que les obres van acompanyades de cartel·les explicatives que ofereixen al visitant criteris "per poder mirar les obres i trobar on rauen els seus mèrits i les seves qualitats".

Amb motiu de l'exposició, Furió ha escrit el llibre titulat també 'Rembrandt. Geni del gravat', coeditat per Edicions de la UB i el Centre Cultural Terrassa. Repassa d'una forma extensa i detallada les particularitats de l'obra de l'artista i els seus punts forts.