La imatge de la capitalitat cultural de Manresa rep un premi en la primera edició dels Open Creatiu

Garriga i Victori es van endur un bronze pel logotip i un bronze i un or per diferents projectes de Munich

La imatge oficial de la capitalitat cultural de Manresa -inspirada en les nervadures i vitralls de la Seu i el Pont Vell-, obra dels dissenyadors manresans Xevi Victori i Aida Garriga, de l'estudi Duplex Creativity, va ser guardonada amb un premi bronze en la primera edició dels Open Creatiu, el Festival de Publicitat de Catalunya, organitzat per l'Associació Empresarial de Publicitat.

La gala de lliurament d'aquests premis de creativitat publicitària es va celebrar al Palau de Pedralbes, en una gala presidida per representants de la Generalitat i publicistes de l'estat. Duplex Creativity també es van endur dos guardons més: un bronze i un or per a diferents projectes de Munich Shoes. I si tots els premis fan il·lusió, el guardó de la imatge gràfica oficial de la capitalitat cultural manresana, va ser per a l'equip, explica Victori, "molt significatiu, tant per la notorietat de Manresa com per al reconeixement del nostre estudi". Duplex Creativity, que dirigeixen Victori i Garriga, es va fundar fa una dotzena d'anys i actualment hi treballen 5 persones. Treballen per a marques com Nespresso, Munich, Veltia o Iberspa, entre d'altres.

Acostumats, explica Victori, a què els premis recaiguin habitualment en empreses barcelonines, endur-se tres guardons "cap a Manresa és una manera de reivindicar que la creativitat existeix arreu del territori". L'objectiu, precisament, de l'Open Creatiu, és, expliquen els promotors, "treure a la llum tot el talent que hi ha a Catalunya". I per participar-hi no importava ni la mida de la campanya, ni el pressupost de les peces, el client o el mitjà. Els guardons es van dividir en 11 categories diferents.