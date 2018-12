Joan Pera, reconegut amb el Gaudí d'Honor per l'Acadèmia del Cinema Català

L'Acadèmia del Cinema Català ha concedit avui el Premi Gaudí d'Honor 2019 a l'actor Joan Pera, que rebrà el màxim reconeixement del cinema català en la gala dels XI Premis Gaudí "pel seu treball davant i darrere les càmeres".

La Junta directiva de l'Acadèmia del Cinema Català, formada per Isona Passola (presidenta), Joan Bas (vicepresident), Judith Colell (secretària), Agustí Argelich (tresorer) i els vocals Josep Maria Civit, Maria Molins, Paco Poch, Sílvia Quer, Edmon Roch i Eduard Sola, ha acordat distingir Joan Pera pel seu "talent interpretatiu", "la seva dedicació lliurada a l'ofici d'actor i per fer-nos nostres els personatges cinematogràfics més carismàtics amb la seva veu".

Pera se suma a una llista del Gaudí d'Honor en el qual figuren Jaime Camino (2009), Josep Maria Forn (2010), Jordi Dauder (2011), Pere Portabella (2012), Montserrat Carulla (2013), Julieta Serrano (2014), Ventura Pons (2015), Rosa Maria Sardà (2016), Josep Maria Pou (2017) i Mercedes Sampietro (2018).

Amb una contrastada trajectòria en cinema, teatre, televisió i doblatge, Joan Pera fa més de cinquanta anys que estima i dignifica l'ofici, des del seu primer èxit amb l'obra teatral "Història del Zoo", d'Edward Albee (dirigit per Hermann Bonnin), fins a treballs tan recents com la pel·lícula per a televisió "Vilafranca" (nominada aquest any als Premis Gaudí) o el llargmetratge "Yucatán", de Daniel Monzón.

Al mig, cinc dècades marcades per l'afecte del públic, gràcies a fenòmens com les sèries de televisió "Doctor Caparrós, medicina general" i "Doctor Caparrós, metge de poble", que protagonitzava Joan Capri, o "La estraña pareja", on formava una feliç parella professional amb Paco Morán, amb qui també va compartir altres triomfs teatrals, com "La jaula de las locas", "¡Mamaaá!" i "Matar al presidente".

En els últims temps, i després de "Forasters", de Ventura Pons, Pera ha brodat personatges dramàtics a la pantalla en títols com "Xtrems" (2009), d'Abel Folk i Joan Riedweg; "23 F: La pel·lícula" (2011), de Chema de la Peña, on interpretava Santiago Carrillo; "Transeuntes" (2015), de Luis Aller, o el telefilm "Pau, la força d'un silenci" (2017), de Manuel Huerga, on donava vida al músic Pau Casals.

En el cinema, la veu de Joan Pera s'ha convertit també en icònica gràcies al doblatge, després d'una primera prova fallida per a una pel·lícula de James Bond, que donaria pas a una carrera com a doblador en la qual ha posat veu a Jerry Lewis, Jack Lemmon o Matthew Broderick, i, sobretot, a Rowan Atkinson i a Woody Allen, que el va escollir personalment després de la mort de Miguel Ángel Valdivieso.

Joan Pera ha doblat l'actor i cineasta nord-americà des d'"Històries de Nova York" (1989) fins a la sèrie "Crisis en Six Scenes" (2016).