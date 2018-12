Un espectacle de La Mostra es construeix amb escolars

La companyia La Baldufa, en col·laboració amb La Mostra d'I-gualada, està fent una residència artística al Museu de la Pell de la capital anoienca per preparar un nou espectacle de teatre i clown, Chapeau!. El director de la fira, Pep Farrés, destacava que l'experiència durant l'assaig obert d'ahir divendres és «doblement interessant», tant per a la companyia com per als alumnes. D'una banda, els artistes veuen com reacciona el públic i, d'altra banda, els joves assisteixen a un espectacle de manera gratuïta i també participen del procés creatiu». Al final de l'assaig es va obrir un debat interessant on artistes i alumnes van intercanviar les seves impressions. És previst que el muntatge es pugui veure durant La Mostra, que celebrarà els 30 anys del 4 al 7 d'abril.

La companyia de comediants La Baldufa és des de dimecres al Museu de la Pell. En dos assajos amb més d'un centenar d'alumnes dels instituts d'Igualada, ahir els comediants van rebre directament del públic les seves impressions sobre un muntatge perfilat que encara han d'acabar de polir, tal com van reconèixer els artistes davant dels adolescents de l'institut Pere Vives Vich.

Chapeau! és una proposta de teatre i clown que s'adreça a espectadors a partir de 10 anys i que tracta sobre l'absència de lideratge i la mort després que tres pallassos August hagin perdut el seu líder, el pallasso Carablanca Confetti. Un dels creadors de l'espectacle, Enric Blasi, explicava que aquest punt de partida els serveix de metàfora per filosofar sobre el poder: «Què passa quan algú arriba al poder? Volem o no volem poder?».

«Hi ha una part molt divertida de l'obra en la qual tots consideren que cal fer el pas de ser el pallasso líder, però ningú el vol fer», va assenyalar. Precisament, aquest dilema «és molt d'actualitat», segons Blasi. «Tothom diu que hem de fer la revolució, però comença tu, quan comencis, jo ja m'hi afegiré», relatava el pallasso amb sarcasme. «Una mica és la conjuntura política en què vivim», afegia. I va assenyalar que han volgut fer un espectacle d'humor, però sense renunciar «a un rerefons filosòfic i polític».

Blasi va valorar molt positivament l'assaig obert. «Primer, el que ens interessa és la part dramàtica, que la sinopsi arribi, i això hem vist que tothom ho ha entès», va explicar. De fet, fins i tot es van endur una sorpresa, va dir el clown, «perquè els nois i noies han mostrat molta empatia en moments que nosaltres no pensàvem que ho farien». «Això també vol dir que han entès molt bé el concepte de l'espectacle», va dir.

El pallasso també va reflexionar sobre el paper del públic jove i infantil en els darrers anys, «perquè sembla que estem perdent una mica les normes del saber estar». «És un problema social que passa en general, però nosaltres, al nostre espectacle, hem d'intentar trobar codis per deixar clar en quin moment s'ha de fer silenci i en quin moment es pot participar de la bogeria a l'espectacle», apuntava Blasi. Amb tot, també és conscient que «no és fàcil, perquè nosaltres mateixos hi ha moments en què els portem a les 200 revolucions, i després fer-los baixar no és gens senzill».

Blasi també va parlar de la limitació que comporta el nou espectacle a l'hora de pensar en la gira. Han construït una gran grada circular de fusta i metall per a unes 120 o 130 persones de públic. «Sabem que perdrem moltes actuacions del nostre circuit més convencional, però hem fet un muntatge que no ens limita quant a llums i que es pot fer en platees o espais diàfans, carrers o places».