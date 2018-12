Els festivals de dansa i de circ i la Festa del Riu quedaran com a llegat de la capitalitat cultural

Preparatius, ahir a la tarda a la Seu, per a l´espectacle que avui es podrà veure en vuit sessions

Amb l'espectacle Lux Mundi Manresa clourà avui i demà la capitalitat cultural que ha ostentat el 2018. Un muntatge sensorial creat expressament per membres de Manrusionica, que unirà a la Seu una narrativa abstracta inspirada en el miracle de la Llum. Ho farà a través de música de corda i electrònica interpretada en directe amb una coreografia lumínica. L'expectació generada –ajudada per la gratuïtat de la proposta– ha fet que de les set sessions inicials es passessin a deu i que una setmana abans totes les invitacions disponibles (més de 4.000 persones) s'exhaurissin.

Però, quin serà el llegat de la capitalitat cultural? La regidora de Cultura, Anna Crespo, ho té clar: «Hi ha accions que neixen per morir, com un espectacle inaugural, però n'hi ha d'altres que han estat llavors amb la intenció que arrelin». És el cas de tres estrenes: el festival de dansa Batecs, el Festivalet de Circ i la Festa del Riu.

Un dels objectius de la capitalitat era potenciar algunes de les arts escèniques amb menys presència a la ciutat però que, paradoxalment, aglutinen moltíssims adeptes, tant en el vessant formatiu com en el professional. La dansa i el circ en serien els dos exemples més clars. El Batecs, explica, va suposar «reunir la professió amb un objectiu comú i pensar en molt més que una exhibició a Sant Domènec». Pel que fa al circ, amb La Crica, «la saba ja existia, només necessitaven una oportunitat a l'aparador». Quant a la Festa del Riu, Crespo no en té cap dubte: «Va permetre redescobrir a molts habitants de la ciutat el parc del Cardener com a espai de lleure i escenari musical. És un actiu, un parc de l'Agulla 2».

La capitalitat ha tingut un pressupost de 400.000 euros, 300.000 aportats per l'Ajuntament i 100.00o per la Fundació Bancària La Caixa. El nou pressupost de Cultura permetrà aquesta nova despesa per al 2019? «Hi ha el compromís que així serà», remarcava ahir la regidora, que afegia que «cap d'aquestes activitats culturals hipoteca la ciutat».

Si hi ha un altre aspecte que ha potenciat la capitalitat és la «innovació d'espais». Començant per la Seu (l'atri), continuant pel parc del Cardener, l'Anònima i Puigter-rà ( vegeu Regió7 de l'11 d'agost). Ha faltat, explicava Crespo, la incorporació del claustre del Museu Comarcal, un espai a tenir en compte... quan s'enllesteixi. Sense oblidar, remarcava, que «hem tirat de planter. Tenim professionals bonísssims en tots els camps que, injustament, són menys coneguts del que es mereixen».