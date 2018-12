Karaoke literari, amor i desamor, Gaudí i arrels

? El Mercè Rodoreda de contes s'atorgava a Víctor García Tur i El país dels cecs. L'autor assenyalava que ha muntat una mena de «karaoke» literari que ha reelaborat a partir dels relats que l'han impressionat més en la seva vida, d'autors com Borges, Kipling i Ursula K. Le Guin.

? El mallorquí Carles Rebassa s'enduia el Carles Riba de poesia amb Sons bruts, una obra iniciada el 2003 i que va acabar enguany; que va començar després d'«un desamor terrible i molt dolorós» i on primer parla de l'amor i després de l'anhel de «destruir el món i tornar-lo a construir».

?Maite Carranza, guanyadora del Ruyra de Narrativa Juvenil per L'alè del drac, definia l'obra com una «novel·la atrevida sobre un Gaudí adolescent, jove», on contesta la pregunta «d'on prové la bogeria genial que Gaudí transmet?».

?El jurat va atorgar el Folch i Torres de novel·les per a noies i noies a Núria Franquet per La Liang dins del quadre, una obra que aborda, segons l'autora, els problemes que tenen els nens desarrelats en la realitat d'un altre país.