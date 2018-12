Premi a la imatge de la capitalitat

La imatge oficial de la capitalitat cultural de Manresa –inspirada en les nervadures i vitralls de la Seu i el Pont Vell–, obra dels dissenyadors manresans Xevi Victori i Aida Garriga, de l'estudi Duplex Creativity, va ser guardonada amb un premi bronze en la primera edició dels Open Creatiu, el Festival de Publicitat de Catalu-nya, organitzat per l'Associació Empresarial de Publicitat. La gala de lliurament d'aquests premis de creativitat publicitària es va celebrar al Palau de Pedralbes. Duplex Creativity també es va endur dos guardons més: un bronze i un or per diferents projectes de Munich Shoes. I si tots els premis fan il·lusió, el guardó de la imatge gràfica oficial de la capitalitat cultural manresana va ser per a l'equip, explicava ahir Victori, «molt significatiu, tant per la notorietat de Manresa com per al reconeixement del nostre estudi». A Duplex Creativity hi treballen 5 persones.