Mishima trasllada el concert de Nadal per les convocatòries d'aturada per al 21-D

Mishima ha decidit traslladar el concert de Nadal que tenia previst oferir el divendres 21 de desembre «davant del volum que han anat agafant les diferents convocatòries d'aturada», segons han comunicat a través del compte oficial de Twitter del grup. En concret, l'actuació havia de tenir lloc el divendres a les nou de la nit a la Sala Apolo, a Barcelona. La nova data serà l'endemà, a la mateixa hora i al mateix escenari. Mishima informa que les entrades adquirides per al concert del dia 21 seran vàlides per al del 22. El conjunt també ofereix la possibilitat de canviar l'entrada del 21 per una del concert que ofereixen al mateix espai el dijous dia 20, o bé la de recuperar l'import.

Cal recordar que dijous passat Obeses va anunciar que cancel·lava el concert de Cap d'Any que havia de celebrar també el 21 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. D'aquesta manera, el grup se sumava a les «accions col·lectives de país» convocades en aquesta data amb motiu de la celebració d'un Consell de Ministres extraordinari del govern espanyol a Barcelona. El grup argumentava la voluntat «explícita i absoluta» de participar en aquesta mobilització.