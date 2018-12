Només queden les últimes entrades per a les sessions de diumenge de «Refugiar-se»

"Refugiar-se", l'espectacle que tindrà lloc el cap de setmana que ve al refugi antiaeri de la Renaixença i que s'emmarca dins la programació d'activitats per commemorar els 80 anys dels bombardejos franquistes i el final de la guerra civil a la capital del Bages, ja ha exhaurit les entrades per a les tres sessions de dissabte. En queden per a les de diumenge, a les 11,12 i 13 h. Les entrades són gratuïtes i cal recollir-les a la regidoria de Cultura (passeig de Pere III, 27, de 9 a 14 h i de 18 a 21 h de dimarts a divendres).

Organitzat per l'Ajuntament i l'Associació Memòria i Història de Manresa, "Refugiar-se" (que també forma part de la capitalitat cultural de Manresa) és una proposta d'una durada de 25 minuts que inclou dansa, música, pintura i poesia, a través d'un recorregut artístic per les diferents sales del refugi. La idea i direcció de l'espectacle és a càrrec de Quim Moya i té la participació de Maria Ribera, Mònica Vergés i Laura Bataller (moviment i cos), Sònia Moya (poesia), Àlex Reviriego (música), Èric Casassayas (llums) i el mateix Quim Moya (pintura en directe).

L'espectacle transita per dins les sales del refugi antiaeri de la Renaixença, on a través d'un ritual es viurà una oportunitat de transició entre la pèrdua i el reconeixement. El fil conductor són els diferents moments del procés de pèrdua i es seguiran a partir del moviment, la paraula, la música i les arts visuals. "Refugiar-se" cerca en la pressió de no poder afrontar la gestió emocional dels fets tràgics i apunta un esforç cap a tancar les ferides, tant a nivell personal com col·lectiu. No vol dir oblidar ni mirar cap un altre costat, vol dir visualitzar la pèrdua i intentar gestionar l'acceptació per viure en plenitud. Una oportunitat per guarir el dolor que ens fa humans, un treball a partir de la recerca de bellesa de l'horror. Com en el teatre de la crueltat d'Antonin Artaud, realitzat des d'un eco interior, sense un públic distant i inactiu, i que trastorni els missatges preconcebuts, anant als sentits i no al pensament directe, com la llibertat màgica d'un somni. La visió d'aquells moments insignificants, que poden salvar una ànima enmig de la duresa, violència i desesperació.

Horari de les funcions

Dissabte, 22 de desembre: 17 h, 18 h i 19 h.

Diumenge, 23 de desembre: 11 h, 12 h i 13 h.