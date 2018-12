Els manresans La Prima Vera es presenten avui a la Sala Apolo apadrinats per Muerdo

Acaben d'arribar i es presentaran a la sala Apolo, la històrica sala del Poble Sec de Barcelona. Són La Prima Vera, una banda liderada per la jove cantant Mar Martínez i el guitarrista de llarga trajectòria Txevi Clemente, que ha enregistrat quatre discos amb els bagencs Sherpah. El nou projecte musical manresà ha aconseguit aquesta fita amb l'apadrinament de Muerdo, nom artístic del cantautor murcià Paskual Kantero. Muerdo tanca avui (21 h) la gira de presentació del seu darrer treball, La mano en el fuego, que l'ha portat per tot l'Estat i per Llatinoamèrica. I ha convidat els manresans a obrir el concert amb els temes del seu primer EP, Llegar.

Muerdo, a qui els impulsors de La Prima Vera coneixen de les vegades que ha vingut a actuar a Manresa, va ser contactat per col·laborar en un dels temes que preparaven per a l'EP. La gravació, però, va coincidir amb el viatge del murcià a Amèrica i no es va poder gestar la seva participació en el treball discogràfic. A la tornada, en escoltar els temes de La Prima Vera, Muerdo es va mostrar disposat que el presentessin en el seu final de gira a Barcelona. «Nosaltres ara estem molt contents i molt nerviosos alhora», destaca Ricard Cabello, de CRC Produccions, i un dels impulsors del projecte.

La Prima Vera conrea un pop mediterrani, amb influències d'artistes com Muerdo, Bebe i Ben Harper i les lletres de Mar Martínez, que vivia a Olesa i ara és veïna de Manresa, evidencien que, als 25 anys, «té moltes coses a dir, a fer i a reivindicar com a dona». Els cinc temes de l'EP s'han gravat als estudis Artik, amb el premiat productor manresà Miquel Coll. La banda pot créixer en directe amb Marc Tuneu Duende (caixó), Roger Giménez (piano i trombó) i Sergi Quirante (baix). També hi han col·laborat Juan Ramón Quirante (tuba) i Coll (guitarres i tres cubà).