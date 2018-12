Montserrat Corrons relleva Lluís Piqué en la presidència de l'Orfeó

Montserrat Corrons i Boix (Manresa, 1969) és la nova presidenta de la Fundació Orfeó Manresà en substitució de Lluís Piqué, que, com va avançar aquest diari el juliol, ja havia decidit deixar el càrrec a final d'any. Piqué ha estat president durant 21 anys, des del 1997.

La nova junta que encapçala Cor-rons amb un equip de 9 persones es va decidir divendres en una assemblea extraordinària, ja prevista fa mig any, com explicava ahir Lluís Piqué. La necessitat «d'aire nou» ha estat un dels motius per al relleu en un any en què, també, la direcció de l'Orfeó Manresà ha canviat de mans: Xavier Pagès va agafar la batuta de Lluís Arguijo després de 19 anys al capdavant de la formació coral.

Corrons, mestra de l'escola Puigberenguer de Manresa, explicava ahir que va entrar com a cantaire a l'Orfeó Manresa «fa uns 3 o 4 anys: he fet música tota la meva vida però no sempre havia tingut la disponibilitat necessària. Després d'uns anys vivint fora de Manresa, en tornar vaig decidir fer una prova de veu» per formar part del cor. La nova presidenta ha estat vocal en el darrer mandat de Piqué i arribar a la presidència no entrava en les seves prioritats: «Al final, ha estat una feina d'equip. Un cop el Lluís va decidir deixar-ho, vam pensar que havíem de fer un projecte». Per a Corrons, l'Orfeó és un «referent de la ciutat» i un dels objectius prioritaris de la nova junta és «obrir-nos una mica més a l'àmbit cultural manresà».