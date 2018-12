? El projecte musical La Prima Vera, nascut encara no fa un any, ja ha fet més d'una dotzena d'actuacions, en format de vermut-concert. Però encara no ha debutat a Manresa. L'estrena és prevista per al 20 de gener al Nais Bar de la plaça de Sant Ignasi Malalt. Serà una proposta de petit format, per facilitar el contacte directe amb el públic. I, més endavant, es programarà un concert a la Petita del Kursaal.