CDC i ERC presenten al ple una proposició de suport al centre d'arts al Conservatori

El ple municipal d'avui inclourà una proposició dels grups municipals de CDC i ERC de suport a la creació d'un Centre de les Arts Escèniques a l'edifici del Conservatori de Manresa. Per argumentar la proposició, intervindrà en el ple Núria Soler Cunill, de l'Agrupació Cultural del Bages i en representació de la Plataforma Amics del Conservatori, impulsors de la iniciativa. La intervenció de Soler servirà per explicar la proposta i per «demanar el vot favorable al projecte dels 25 regidors i regidores del consistori manresà», com expliquen des de la plataforma.

Amics del Conservatori va presentar en públic el 9 de novembre, coincidint amb el 140è aniversari del teatre manresà, un projecte que preveu reconvertir l'edifici en un Centre de les Arts Escèniques a través d'un estudi previ que va elaborar l'arquitecte manresà Pere Santamaria.

La iniciativa de presentar el projecte en el ple municipal va sorgir després d'una reunió de la plataforma, un cop celebrarà l'aniversari del Conservatori. Com explicava llavors a aquest diari Joan Morros, membre de l'entitat, del projecte ja n'havien parlat amb els dos partits del govern i «de manera informal amb la CUP i el PSC».

Així mateix, Amics del Conservatori van celebrar un debat obert a tothom per explicar l'estudi previ de Santamaria, que preveu, a banda dels usos, deixar a la vista tot el claustre a l'interior del qual es va construir el teatre. La convocatòria, el 13 de desembre passat, va reunir arquitectes, polítics i professionals de l'escena. La idea de la plataforma és obrir el debat a la ciutadania en noves convocatòries.