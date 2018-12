La Mediterrània rep set candidats per rellevar Ibáñez a la direcció artística

El concurs públic convocat per la Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles d'arrel tradicional, per triar nova direcció artística ha rebut set propostes, a l'espera de si encara n'arriba alguna per correu postal, tal com explicava ahir a aquest diari la gerent del certamen, Lídia Hinojo. Una xifra de candidats, remarcava, «que ja era la que ens esperàvem».

Dimarts es tancava la convocatòria de presentació de candidatures per seleccionar la persona que ocuparà el càr-rec de la direcció artística de Fira Mediterrània de Manresa durant els propers tres anys, amb possibilitat de pròrroga per a dos més. Aquesta persona subsituirà en el càrrec el gironí David Ibáñez, director artístic de la Mediterrània des del 2012 –el més longeu–, i ja portarà la batuta de la 22a edició, que se celebrarà a Manresa del 10 al 13 d'octubre de l'any que ve.

La xifra de set candidats és similar a la presentada fa sis anys, quan la Mediterrània va convocar, per primer cop, un concurs públic per rellevar la mataronina Tere Almar, a qui la Generalitat va decidir no renovar. Llavors s'hi van presentar vuit candidats.

Ara, el següent pas el portarà a terme la comissió de valoració, formada per Antoni Herrera Pérez, subdirector general de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional, qui actuarà en qualitat de president de la comissió; Cristina Sanchis Ferrer, cap del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (DGCPAC); Olga Brea Corredor, tècnica superior de la DGCPAC; Jordi Basomba Gozalvo, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, SL; Josep Simon Carreras, cap del Servei de suport a l'Alcaldia i Presidència, i Lídia Hinojo Rojas, gerent de la Fundació Mediterrània. Com a secretari, Jeroni Muñoz.

Com explicava Hinojo, les sol·licituds i documentació presentades seran analitzades per aquesta comissió, la qual seleccionarà les propostes que passaran a una segona fase, que consistirà en una entrevista a un màxim de tres candidats, segons les bases publicades. A banda de l'experiència i la trajectòria en el sector cultural, un dels punts que més valorarà la comissió serà el projecte per a la fira que presentin els candidats.

La intenció és que, un cop passades les festes de Nadal, explica Hinojo, s'acceleri el procés per triar candidat el gener. La intenció és que la direcció artística s'estreni el febrer en el càrrec. Serà el sisè director o directora des del naixement de la fira.