Més de 150 persones ja han signat per fer de l'Anònima un espai de creació cultural

Més de 150 persones ja han donat suport al manifest que reivindica l'antiga fàbrica de l'Anònima com a espai de creació per a la cultura transformadora. Una xifra que pràcticament s'ha doblat respecte el cap de setmana, quan ja havien signat el manifest una vuitantena de persones. Dissabte, els membres del Festival Artístic del Barri Antic (FABA) van organitzar una visita oberta a l'Anònima per veure els espais, debatre sobre els possibles usos i reivindicar-lo com a fàbrica de creació cultural. Hi van assistir més d'una seixantena de persones. El següent pas és, en els propers mesos, «aconseguir el compromís dels grups polítics perquè, en la propera legislatura, es fixi un horitzó per a l'Anònima i s'hi facin les intervencions mínimes per permetre l'activitat a l'espai». Segons l'equip del FABA, les intervencions «requeririen una inversió per sota de mig milió d'euros».