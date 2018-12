La Mostra de Teatre als Instituts de Manresa fa 30 anys amb una 'marató' al Conservatori

La comissió organitzadora està formada per exalumnes i les professores actuals arxiu particular

En el capítol de baixes que la crisi va causar en el sector cultural, s'hi hauria pogut anotar també la Mostra de Teatre als Instituts de Manresa quan la Diputació va cessar el seu suport abruptament al final del curs 2010-11. La convicció dels organitzadors i l'aportació de l'Ajuntament, però, van continuar alimentant una proposta que arriba a la trentena edició. I, com a efemèride rodona, hi ha moltes ganes de celebració: el proper mes de maig es commemoraran les tres dècades de vida amb diverses activitats que està preparant una comissió liderada per les dues professores actuals, Ada Andrés, que porta els grups del Pius i el Lacetània, i Alícia Puertas, del Guillem Catà.

«Abans de la mostra estrictament manresana, hi va haver uns anys que es va fer a nivell català», apunten Andrés i Puertas fent memòria d'una activitat que coneixen a fons: l'Ada hi és gairebé des del primer dia i l'Alícia ja hi porta divuit anys. Durant molt temps, la Mostra va funcionar a bon to, però la davallada del 2011 va posar la iniciativa en perill. «Les AMPA, les quotes dels alumnes i l'Ajuntament de Manresa van fer possible que nosaltres continuéssim amb el projecte», rememora Andrés, agraïnt alhora que «també vam tenir la complicitat de Manresana d'Equipaments Escènics».

La caiguda de recursos per al sector cultural ha estat notable la darrera dècada. En el seu punt àlgid, la mostra que auspiciava la Generalitat havia arribat a tenir fins a 4.000 alumnes participants. «El 2011», comenta Puertas, «hi havia 41 centres arreu de Catalu-nya que en prenien part, però ara ja només quedem els tres de Manresa i un dels Palau Solità i Plegamans». Entre les víctimes també hi ha l'Institut Lluís de Peguera, que va preferir baixar del tren quan es va esfumar el pressupost de l'ens provincial.

Tot i aquell sotrac, Manresa té cada any la seva mostra escènica protagonitzada per alumnes d'entre 12 i 18 anys, que assagen dues hores a la setmana i representen una obra de teatre al final del curs. «Hi ha una mitjana d'uns quinze nois i noies per grup cada any», precisa Andrés sobre el projecte.



Gran trobada el 25 de maig

L'epicentre de la celebració del 30è aniversari es localitzarà el 25 de maig: durant la tarda i el vespre, el Teatre Conservatori acollirà les funcions dels tres instituts, obertes al públic. Per primer cop, tots els centres compartiran una mateixa data i, a més, serà en un dissabte, un fet inèdit fins ara.

«Volem que els alumnes vegin el treball que fan els altres», explica Puertas: «El format habitual era que cada institut representava la seva obra entre setmana i en dies diferents als de la resta». Tot i que encara no s'ha decidit quin text portarà a escena cadascun dels centres, ja està assegurat que la marató donarà a la vetllada una aire especial.

Una setmana abans d'aquesta data, el dijous 16 de maig, l'auditori de l'Espai Plana de l'Om acollirà la projecció d'un treball audiovisual de 40 minuts que estan produïnt els manresans Isabel Casanova i Jaume Ferrer. «S'hi explica la història d'aquests trenta anys de la Mostra», anota Puertas, deixant oberta la porta a traslladar la projecció al Conservatori si l'assistència supera l'aforament. Més endavant, s'anunciarà on es podran recollir les invitacions per a aquest acte, que, com la resta, serà d'assistència lliure i gratuïta.

Una altra idea que s'està mirant de concretar és la de fer una exposició de cartells dels trenta anys de la Mostra al vestíbul del Conservatori. D'aquesta part de la celebració se n'està ocupant Ramon Fontdevila, ex-regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. La recerca per intentar localitzar tot aquest material és un dels reptes de la comissió organitzadora.

Una altra activitat que hi ha anotada a l'agenda del trentè aniversari és la masterclass pagada per la Diputació de Barcelona que es farà, probablement, el mes de març amb un actor o una actriu professional i de renom. «Encara no sabem qui serà», comenten les professores, però «serà algú conegut i farà una classe als alumnes d'aquest any durant tres o quatre hores un dissabte al matí».

La commemoració dels 30 anys vol ser una festa ciutadana alhora que una reivindicació del valor pedagògic del teatre. «Tant de bo s'arribi a incloure les arts escèniques en el currículum escolar», afirmen les dues profesores del que, ara, és oferta extraescolar.