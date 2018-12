L´Ajuntament de Berga compra un dibuix de la Patum obra de Pere Isern del 1893

L'àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Berga, en col·laboració amb el departament de Cultura de la Generalitat, ha comprat en una subhasta a la casa Balclis un dibuix de la Patum datat del 1893 i obra de Pere Isern Aligué, de l'escola catalana. Aquest dibuix fa 13,6 per 19,4 cm. És fet amb llapis, tinta, tinta aiguada i guaix sobre paper enganxat sobre paper que s'haurà de restaurar «perquè té algunes mancances», segons van explicar ahir Alba Perarnau, directora del Museu Comarcal de Berga, i Iván Sánchez, regidor de Patrimoni. Unes mancances «de conservació que no són alarmants, són taques i es poden restaurar». Han explicat que el valor d'aquest dibuix és «històric i simbòlic». És un dibuix que porta per títol La Patum de Berga, fiesta mayor, i en el qual apareixen les dues guites i les maces. Tot i que no està signat, era dins de carpetes del dibuixant Pere Isern Aligué i se li atribueix l'autoria. Es preveu que la peça arribi a Berga a partir del gener del 2019. Es restaurarà i s'exposarà el juny del 2019.