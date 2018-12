L'Arxiu del Berguedà ret homenatge a Josep M. Ballarín per la cessió del llegat

L'Arxiu Comarcal del Berguedà acull aquest dissabte un acte d'homenatge a mossèn Josep Maria Ballarín (1920-2016) en agraïment per la cessió del seu llegat, compost de documentació personal de la família, agendes, fotografies i cròniques del seus viatges, cartes i guions dels casaments que havia oficiat, cartes d'amics com un dels seus marmessors Agustí Mariné, així com documentació professional, manuscrits i mecanoscrits de tots els seus llibres que inclou els originals que no s'han editat, per exemple un sobre l'espiritualitat a Europa, una obra que «pràcticament està acabada» i que roman inèdita, segons ha explicat a Regió7 Xavier Pedrals, director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà. És previst que aquest acte el presideixi la consellera de Cultura, Laura Borràs, que prèviament es reunirà amb representants d'entitats culturals.

Aquesta documentació va ser donada a l'arxiu en compliment de les últimes voluntats del religiós. Anteriorment ja havia donat 300 cassets que contenen gravacions de diferents conferències. Aquesta part del fons està digitalitzada. Xavier Pedrals explica que el llegat no inclou la correspondència que devia mantenir amb prohoms de la classe política catalana com els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Pasqual Maragall. El director de l'arxiu ha indicat que Ballarín «va fer-los de mitjancer i també va fer d'home bo en temes difícils amb gent de primera fila i també desconeguts». Aquesta literatura no es va incloure al fons i Xavier Pedrals creu que és perquè formava part del secret de confessió.

El director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà ha manifestat que «estic content i agraït que decidís que el seu fons vingués a Berga». Pedrals ha exposat que el llegat del popular capellà «hauria estat acollit de gust a qualsevol institució nacional. Deixar-ho a l'Arxiu del Berguedà significa que tenia confiança que seria ben tractat». En vida, mossèn Ballarín ja havia deixat material a l'arxiu berguedà.

L'acte de dissabte, programat per a 2/4 de 6 de la tarda al Pavelló de Suècia, inclourà lectures dramatitzades de textos del religiós a cura d'Anònim Teatre i els seus marmessors Agustí Mariné i Jaume Farguell, així com una actuació de Laura de Castellet i Rosa Maria Aguadé, que interpretaran tres peces de gregorià ja que Ballarín era un aficionat a aquest gènere. També parlarà mossèn Ramon Anglerill, en qui Ballarín es va inspirar per escriure el seu best-seller Mossèn Tronxo.

Josep Maria Ballarín va ser autor d'una quarantena d'obres, sobretot de temàtica religiosa. Va ser reconegut amb els premis Ramon Llull (1996), entre d'altres, així com també amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de Berga.