«El meu primer Nadal al Kursaal» torna dijous vinent amb 7 de les 11 funcions disponibles ja exhaurides

L'espectacle «El meu primer Nadal al Kursaal» ja s'ha convertit en un clàssic de les festes nadalenques a Manresa. El 27 i 28 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener i en 11 funcions la sala petita tornarà a acollir aquest muntatge protagonitzat pels germans Jan i Júlia, personatges coneguts del Servei Educatiu del Kursaal, que ens expliquen com viuen i preparen el seu Nadal.

De les 11 funcions disponibles només queden entrades per les funcions del 2 de gener (16:30 i 18h) i del 3 i 4 de gener només queden entrades per les funcions de les 16:30h.

Aquest és el setè any consecutiu que s'ofereix aquest espectacle participatiu adreçat a nens i nenes de 2 a 5 anys. Un espectacle en què tots plegats cantarem cançons de Nadal, i no hi faltaran el tió, els reis mags, el pessebre, l'arbre de Nadal... i moltes sorpreses més.

«El meu primer Nadal al Kursaal» és un espectacle del Servei Educatiu del teatre que té com a protagonistes el Jan i la Júlia, els dos germans que ja han compartit amb molts infants un dia de la seva vida amb «El meu primer Kursaal», «La llegenda de Sant Jordi», «Jan i Júlia: benvinguda nanny!» i «Jan i Júlia: let's go camping». En aquesta ocasió, conviden als nens i nenes a viure amb ells la màgia del Nadal. Aquesta producció del Servei Educatiu del Kursaal compta amb la direcció de Sílvia Sanfeliu, Sílvia Blavia i Albert Ruíz com a actors protagonistes, amb David Sisó al piano, Ernest Larroya a la bateria i Alexis Cabrillana, al baix; i amb coreografies de Guillem Cirera.

Les entrades costen 10 euros, preu únic, i es poden comprar al teatre Kursaal i Internet (www.kursaal.cat), i una hora abans de la representació.