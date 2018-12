L'Escolania de Montserrat captiva públic del Kursaal en el Concert de Nadal d'AMPANS

Feia més de quatre setmanes que les entrades estaven exhaurides i no van defraudar. L'Escolania de Montserrat va pujar a l'escenari del Teatre Kursaal de Manresa divendres en el concert de Nadal organitzat per AMPANS. L'actuació va capitar el públic que va assistir en aquest acte solidari que té com a objectiu captar fons per a les beques de la famílies.

El moment més emotiu es va viure el final, quan el Cor de l'Escola Jeroni de Moragas d'AMPANS va cantar conjuntament amb l'Escolania «El Cant a la Vida». Es tracta d'una cançó escrita pels alumnes de l'escola. Fins i tot es va enregistrar un videoclip del tema musical, que es va projectar al mateix teatre i ha comptat amb la participació d'artistes reconeguts com Judit Neddermann, Ramon Mirabet, Els Catarres, Gossos o la mateixa Escolania de Montserrat, entre d'altres.

El president d'AMPANS, Sebastià Catllà, va intervenir en l'acte de divendres per homenatjar les persones que els donen suport.