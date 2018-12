Manresa estrenarà un circuit de jazz i música moderna amb sis concerts de gener a juny

Circuit de Música Activa de Manresa (MAM). Aquest és el títol de la proposta musical que han engegat quatre músics bagencs de jazz amb la intenció de portar gèneres com el jazz, música moderna, experimental, electrònica o improvisada que no tenen una oferta estable a la ciutat. Ells són Celeste Alías (cantant), Josep Cordobés (bateria), Eloi Escudé (piano) i Joan Mas (saxo), que han confeccionat un programa de sis concerts en sis mesos (de gener a juny) en sis espais diferents de Manresa.

Cada concert, que tindrà lloc un divendres al mes, sempre a 2/4 de 9 del vespre, establirà, en aquesta primera edició, un diàleg entre músics de jazz de primera fila del país i artistes de la comarca que treballen en diferents disciplines, que s'encarregaran, amb un miniespectacle (de 10 o 15 minuts), d'obrir la vetllada. Per acompanyar l'espectacle s'oferirà una copa de vi dels cellers de la DO Pla de Bages. L'acte inaugural es farà la setmana que ve, el 28 de desembre, amb una jam session amb els quatre promotors i oberta als músics que hi vulguin participar, a les 6 de la tarda al Mercat de Puigmercadal.

L'amistat entre Celeste Alías i Joan Mas, que coincideixen en els circuits musicals de l'escena barcelonina, i les converses per poder tenir una programació de jazz mensual a la ciutat van ser el detonant per posar fil a l'agulla del MAM. «La nostra idea és poder fer una associació de jazz i música moderna, però hem decidit començar amb un circuit de sis concerts, un cada mes, a veure quina és la reposta del públic», explicava ahir Alías a aquest diari. «A Molins, a Vilafranca, per exemple, existeixen locals que programen jazz mensualment, i funcionen molt bé, com abans a El Sielu», afegeix la cantant. Per a aquesta primera programació, els quatre músics han tirat de contactes. Sense cap tipus d'ajuda econòmica, però amb suport en espècies (PianoConcert, Las Vegas, Espai Rubiralta o Cal Bisbe) el circuit vol sobreviure amb les entrades per pagar els músics i les despeses.



Sis concerts en sis espais

El concert inaugural del cicle, a la Plana de l'Om, el protagonitzaran la cantant Carme Canela i el pianista Joan Monné, dos músics de llarga trajectòria en l'escena jazzística catalana. Abans, actuaran les actrius Mireia Cirera i Tàtels Pérez i l'artista plàstica Susanna Ayala. El segon, a l'Espai 1522, reunirà el saxofonista Santi de la Rubia, el contrabaixista Marc Cuevas i el bateria Roger Gutiér-rez amb el poeta Xavier Giol i l'artista plàstica Núria Tobias. En la tercera proposta, al Mercat Puigmercadal, es podrà escoltar el doble duet de piano i trompeta format pel manresà Roger Santacana i Òscar Latorre, d'una banda, i Elisabet Raspall i Benet Palet, de l'altra. La vetllada s'obrirà amb un espectacle de microteatre d'Anna Bertran i Maria Antònia Salas i l'artista plàstic Deco.

El Refugi Antiaeri acollirà la quarta proposta, a l'abril. Un concert que conjugarà la improvisació lliure de Duot, amb el bateria Ramon Prats i el saxofonista Albert Cirera, amb la performance de dansa i projeccions de l'artista plàstic Txema Rico i la ballarina Laura Bataller. El cinquè concer, al Coro Sant Josep, anirà a càrrec del trio liderat pel guitarrista Dani Pérez, amb el contrabaixista David Mengual i el bateria David Xirgu. La ballarina Maria Ribera i la poeta Sònia Moya hi posaran el contrapunt artístic, amb el pintor Quim Moya. Finalment, al juny i a l'Anònima, es clourà el cicle amb el guitarrista David Soler i el bateria Oriol Roca i convidats sorpresa. L'aperitiu el signaran els ballarins Queralt Jorba i Daniel Hayes, i el fotògraf Oriol Segon.