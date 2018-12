Regió7 celebra 40 anys amb suplements especials, una exposició i un gran acte

El dia 30 de desembre del 1978, després d'un llarg procés de gestació, apareixia per primer cop el que avui és el mitjà de comunicació líder a la Catalunya Central. Diumenge de la setmana que ve farà exactament 40 anys. Per celebrar-ho, el diari reeditarà el primer número, publicarà dos suplements especials, celebrarà un acte al Kursaal de Manresa a l'abril i muntarà una exposició itinerant que visitarà Berga, Solsona, Moià, Puigcerdà, Igualada i Manresa.

En aquests 40 anys, Regió7 ha passat de ser una publicació bisetmanal a ser un diari amb seixanta persones en plantilla que arriba cada dia a 35.000 persones amb l'edició de paper i a 24.000 lectors diferents cada dia amb la web. Una aventura d'èxit que mereix una celebració destacada.

La commemoració començarà el diumenge dia 30 amb la reedició del primer exemplar, un número que palesa la migradesa amb què neixia l'empresa i el canvi que ha experimentat la premsa en aquests 40 anys. La seva publicació té avui valor documental.

Llegit amb els ulls d'ara, aquell número és un viatge en el temps, amb Suárez anunciant eleccions a portada a sobre d'una nota que avisava que l'objectiu del rotatiu era consolidar-se i que, «si això s'acompleix», s'ampliaria el nombre d'edicions. Manresa i les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès, a les quals s'adreçava inicialment el diari, no havien tingut premsa en català des de la República, i la possibilitat d'arribar a grans capes de població escrivint en la nostra llengua estava per demostrar. L'Avui, que recuperava la llengua catalana per a la premsa de masses, havia aparegut l'abril del 1976.

El número 1 anirà acompanyant d'un suplement especial titulat «El dia que va néixer Regió7», que mostra com era la Catalunya Central, el país i el món en general en aquell 1978 que avui sembla tan remot, amb el país encara sense Estatut i amb la Generalitat presidida de forma provisional per Josep Tarradellas. En la versió web, el suplement inclourà la versió en pdf d'altres números antics.

L'aniversari tindrà el seu acte institucional principal a la primera quinzena d'abril, amb un acte al teatre Kursaal que inclourà el lliurament dels premis anuals de Regió7 i agraïments a les moltes persones que, com a empleats, anunciants, subscriptors o accionistes han fent possibles aquests 40 anys.

L'acte coincidirà amb la publicació d'un altre suplement, aquest amb una àmplia història dels grans moments de la vida del diari i del seu àmbit informatiu durant aquestes quatre dècades, a més d'articles i col·laboracions de personalitats destacades.

El repàs dels moments més rellevants d'aquests 40 anys s'estendrà a una exposició itinerant que visitarà Berga i Solsona a la primavera i, posteriorment, Moià, Puigcerdà, Igualada i Manresa.